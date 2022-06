Salvini: 'Basta armi all'Ucraina: abbiamo un Pd guerrafondaio'

'Visto che entriamo nel centesimo giorno di guerra, l’Italia merita e ha bisogno di pace. Ero abituato da ragazzo a una sinistra che voleva la pace e che criticava chi parlava di armi e di guerra. Adesso è cambiato il mondo e abbiamo un Pd guerrafondaio che critica chi costruisce la pace e parla solo di armi e guerra'. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini parlando a Verona in una iniziativa a sostegno del sindaco uscente e ricandidato Federico Sboarina. 'La pace è urgente adesso – aggiunge il leader del Carroccio -, non solo per salvare vite in Ucraina, che è la cosa più importante, ma perché avete visto l’aumento dei prezzi?'.'Lavorare per la pace non è un diritto ma un dovere – puntualizza Salvini – Andare avanti con la guerra e con le armi significa morte in Ucraina, ma anche che la benzina, la luce, il gas, il diesel, aumenteranno a sproposito, mentre gli stipendi sono bloccati. Mi spiace che soprattutto a sinistra ci siano colleghi che mi criticano. Chi vuole la pace fa bene all’Italia, chi parla solo di guerra e armi fa male all’Italia e ai lavoratori italiani', conclude il leader leghista.