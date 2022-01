Sileri: 'Lo stato di emergenza non sarà prorogato'

“Non serve mettere fine al sistema dei colori come chiedono le Regioni. I contagi stanno calando“. E’ quanto dichiara all’Agi il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. “L’ondata dura dai 40 ai 60 giorni circa. La proroga allo stato di emergenza che scade il 31 marzo – conclude – “non ci sarà”. In tal caso e a meno di clamorosi dietrofront, con la fine dello stato d’emergenza, decadrebbero automaticamente tutte le normative associate ad esso. Tra queste l’uso del Green Pass sui trasporti e sui luoghi di lavoro.

