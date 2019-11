Sondaggio Dire-Tecnè: la Lega ‘mangia’ il M5S, crolla fiducia in Conte

La Lega in due settimane ha ‘mangiato’ oltre un punto percentuale al Movimento Cinque Stelle nelle intenzioni di voto: +1,3% guadagnato da Salvini rispetto al 25 ottobre, -1,2% per il M5S. E’ quanto emerge da un sondaggio di Monitor Italia, sondaggio nato dalla collaborazione tra Agenzia Dire e l’istituto Tecne’, con interviste effettuate il 7 e 8 novembre.

Dati che confermano la Lega come primo partito (34,5%). Al secondo posto il Pd (18,8%) che però perde 0,5% rispetto a due settimane fa. Quindi il M5S, terzo, al 16,8%. Balzo in avanti di Fratelli d’Italia, con un +0,7% in quindici giorni che lo stabilizza quarto partito col 9,1% complessivo. Stabili gli altri partiti, con oscillazioni contenute nello 0,2% per Forza Italia (8,1%), Italia Viva (4,5%), +Europa (1,8%), Sinistra (1,7%), Verdi (1,4%).