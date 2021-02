Sondaggio Monitor Italia: calano Pd e Lega, cresce Fratelli d'Italia

La maggior parte degli italiani ha fiducia nel governo Draghi (57,6%) ma il consenso è in calo (-1,4%) rispetto a sette giorni fa. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecnè con Agenzia Dire, effettuato con interviste il 26 febbraio 2021 su un campione di mille casi.Dal sondaggio emerge che Lega e Pd sono in calo, cresce Fratelli d’Italia, sono sostanzialmente stabili gli altri. La Lega comunque è sempre primo partito col 23,6% ma perde 0,2% rispetto ad una settimana. Peggio ancora fa il PD, -0,3%, ora al 19%. Terzo Fratelli d’Italia (+0,2), ora al 17,6%. Quindi piccoli spostamenti per il M5S al 13,2% e Forza Italia al 10,6%. Seguono Azione 3,4%, Sinistra 3,2%, Italia Viva 2,7%, +Europa 2,1%, Verdi 1,6%.Intanto, sempre secondo il sondaggio, per un elettore su tre il Pd ha perso identità e non rappresenta più i lavoratori e le classi più fragili, una percentuale che si allarga al 62% tra gli elettori di M5s, Azione, Articolo Uno, Italia Viva, Sinistra e Verdi. Crede che invece rappresenti i valori e la cultura riformista e progressista il 65% degli elettori PD, dato che si abbassa al 30% per coloro che hanno votato per gli altri partiti del centrosinistra.