Viminale, aumentano persone scomparse: 8.563, di cui 6.297 minori

Il dossier Viminale, pubblicato ogni anno in occasione della tradizionale riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica (Cnosp) del 15 agosto, offre un quadro riassuntivo delle attività e delle iniziative di tutte le componenti del ministero dell’Interno, affrontando il tema della sicurezza – anche attraverso il confronto, dove possibile, con l’analogo periodo precedente.Anche quest’anno, sui dati relativi al periodo di riferimento (1° agosto 2020 - 31 luglio 2021) incidono le limitazioni e i divieti previsti per far fronte all’emergenza sanitaria e contenere la diffusione del Covid. Qui il link completo Dal 1 agosto 2020 al 31 luglio 2021 sono 105 le donne uccise, il 13,9% in meno dell'anno precedente: 88 omicidi sono maturati in ambito familiare o affettivo e 62 donne sono state uccise dal partner o all'ex partner. I femminicidi sono il 38% del totale degli omicidi volontari commessi nell'ultimo anno. Aumentano dello 0,2% le denunce per stalking che sono 15.989 nell'ultimo anno.Sono 49.280 i migranti arrivati sulle coste italiane nell'ultimo anno che fanno registrare un aumento del 128%: di questi l'82,6% sono sbarcati autonomamente su imbarcazioni di fortuna, l'8,6% sono stati soccorsi dalle ong e il 17,4% sono stati invece soccorsi in Area Sar. Del totale dei migranti arrivati 7.843 sono minori stranieri non accompagnati (+155,2%). Aumentano anche gli scafisti arrestati che sono stati 147, il 25,6% in più rispetto all'anno precedente. Libia (45,3%) e Tunisia (35,9%) si confermano i due principali paesi di partenza.Sono 17.156 le denunce presentate nell'ultimo anno e relative a persone scomparse: di queste 8.593 persone, pari al 50,1%, sono state ritrovate. Sul totale delle persone scomparse 10.505 sono minori, di cui 7.683 stranieri e sono 4.208 quelli ritrovati. Sono ancora in atto le ricerche di 8.563 scomparsi, di cui 6.297 minori.