'La vendetta della Storia ha colpito Putin'. Lo ha scritto Bruno Vespa sostenendo che 'è difficile spiegare ai popoli rimasti 50 anni sotto il tallone sovietico che il loro futuro, dopo che si sono liberati dal 'sogno' comunista nel 1991 (due anni dopo il crollo del Muro di Berlino) è nelle mani di un ex ufficiale del Kgb sovietico, appunto Putin, che sembra avere nostalgia dell'impero della Grande Russia o dell'Unione sovietica. Sempre e comunque in balia di un dittatore, come lo fu Stalin. Ma per loro fortuna l'Occidente sta dimostrando oggi una compattezza straordinaria nell'opporsi senza se e senza ma alla invasione dell'Ucraina da parte della Russia e solidarietà nelle sanzioni economiche contro Mosca approvate dall'intera Unione europea ma anche da altri Stati, compresa la fornitura di armi ai partigiani ucraini nella loro guerra di resistenza all'invasore del Cremlino'.Una posizione che vuole addirittura mettere in discussione l'adesione dell'Italia alla Nato, approvata negli anni ottanta anche dal Pci di Berlinguer. “Basta ambiguità - ha aggiunto in maniera significativa e coraggiosa l'onorevole Emanuele Fiano del Pd – dobbiamo schierarci senza se e senza ma dalla parte dell'aggredito e contro l'invasore fornendo agli ucraini le armi necessarie alla sua difesa”. Commento questo seguito a ruota da Francesco Guccini, il noto cantautore di origini modenesi, che ha detto come “Putin risvegli il sentimento dell'anticomunismo sovietico del tempo delle invasioni dell' Ungheria del 1956, della Cecoslovacchia del 1968 e delle campagne contro l'Occidente europeista e amico dell'America, diverse dalle scelte che facemmo in Italia e in Europa nel dopoguerra”.Altri in questi giorni, come il giornalista ex Pci Sansonetti, sono stati altrettanto espliciti: “Non c'è nulla di nuovo sotto il cielo di Putin, perchè l'Unione Sovietica, di cui pare essere nostalgico, è stata responsabile, prima della attuale aggressione all'Ucraina, delle invasioni di Ungheria e Cecoslovacchia, poi dell'Afghanistan nel 1989, della Crimea e del Donbass qualche anno fa”.Ma c'è anche un'altra autorevole voce nel mondo politico modenese contrario a Mosca e a favore della Resistenza ucraina ed è quella di Giorgio Siena, vecchio militante del Psi e pubblico amministratore, che ha paragonato la posizione 'morbida' espressa in questi giorni dall'Anpi per la pace (senza condannare apertamente l'aggressione russa ed esprimendosi contro la Nato) alle posizioni dei “carristi di un tempo”, socialisti e comunisti, “che negli anni dell'Urss si schieravano a favore delle invasioni sovietiche e della propaganda del Cremlino che sosteneva come il suo fosse un intervento armato fraterno per andare in aiuto a quelle popolazioni. Non capendo che cosi facendo si schierano oggi dalla parte dei carri armati di Putin, come ieri erano schierati dalla parte dei carri armati di Stalin. E sempre in spregio alla autodeterminazione dei popoli”.