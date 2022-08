Letta sa che la sconfitta è inevitabile ma gli scaldaletto servono...

L’esperienza degli ultimi 10 anni, con l’incognita 5 stelle, insegna che può succedere veramente di tutto: tipo governare senza aver mai vinto le elezioni. Per questo in casa PD, anche se sanno che la sconfitta è inevitabile, cercano comunque di ottenere il massimo: essere il primo partito nazionale, o comunque arrivare a ridosso della Meloni, con liste di fedelissimi fidatissimi, pronti a tutto dopo il voto.E Letta ha una sua strategia ben precisa, molto gattopardiana: esattamente la stessa delle politiche del 2013. “A chi fa i distinguo faccio presente che siamo vicini alla fine del mondo”, diceva infatti l’Enrico nazionale nel 2012, in un’intervista agostana al Corriere. “Dopo Monti – al quale mandava i pizzini amorevoli - nulla sarà più come prima”. L’unica soluzione? “Un'alleanza di governo larga, da Vendola a Casini, di quelle forze politiche che accettino l'agenda Monti”.Tanto chi conta sa già chi vince, chi vincerà la prossima, chi vincerà nel 2042 e nel 2062: dal 1994 in poi, come in un eterno gioco dell’oca, a ogni elezione vince chi aveva perso il giro prima: perché il corpo elettorale è talmente schifato dai governi uscenti (male) che voterebbe la qualunque, pur di cambiare. E venne Prodi nel 1996 e nel 2006, con coalizioni identicamente raffazzonate, durate puntualmente meno di due anni dopo vittorie di estrema misura; e tornò Berlusconi nel 2001 e nel 2008, facendo facili cappotti contro i gemelli separati alla nascita Rutelli e Veltroni - ugualmente sbruffoni e ugualmente inutili nel loro scimmiottare pateticamente gli americani, come in un film di Alberto Sordi; e come nel 2013, dove operò per interposto Bersani per poi farsi indicare premier dai poteri forti e dal saggio zio, oggi tocca a Letta - frontman dagli occhi di tigre - cercare di salvare il salvabile per poi rimestare qualcosa nel torbido. Perché vuoi che dopo il voto i giornali amici non trovino qualche scaldaletto? Che le procure amiche non mandino qualche avvisetto? O che nel Mohito del Papeete non ci mettano qualche goccetto in più?