1° maggio, sindacati all'attacco del governo in nome della Costituzione

Secondo ilquesto Primo Maggio arriva dopo un 25 aprile molto significativo perché, per la prima volta nella storia repubblicana, un partito che non si è mai riconosciuto nel campo dell’antifascismo e fa anche fatica a pronunciarne la parola, ha assunto la guida del governo. Ma al di là del fascismo storico, se guardiamo ai primi atti che più impattano sulla vita dei lavoratori e dei cittadini come la delega fiscale, il nuovo codice appalti, il Def, il disegno di legge sull’autonomia differenziata e le intenzioni dichiarate sul presidenzialismo possiamo affermare che essi complessivamente disegnano un’ idea di Paese fuori dai confini della Costituzione La destra infatti - continua il segretario Bussandri - punta a fare dell'Italia un Paese in cui tutte le politiche economiche e sociali sono lasciate decidere al mercato con il governo che ha il solo scopo di mantenere il tratto identitario “nazionale” e dove lavoratori e pensionati non sono soggetti titolari di diritti ma oggetti di politiche paternaliste.Il Primo Maggio non ci limiteremo quindi a celebrare il 75° anniversario della nostra Carta, ma reclameremo a gran voce un indirizzo politico che sia compatibile con il dettato costituzionale: fisco giusto tramite un patto tra stato e cittadini in modo che il carico sia spostato da lavoratori e pensionati (che oggi pagano da soli oltre il 90% dell’Irpef) alle grandi ricchezze, investimenti nella sanità e scuola pubblica e salari dignitosi e sicuri''Quest’anno, in occasione dei 75 anni dalla sua entrata in vigore, - afferma- abbiamo scelto di rendere omaggio alla Carta Costituzionale, la base e la garanzia della nostra libertà. In particolare, nell’articolo 1 il lavoro viene riconosciuto come valore fondante della nostra Repubblica, fucina di diritti e volano di crescita sociale ed economica per la l’intera comunità e, nello stesso tempo, garanzia di libertà, di autonomia e di dignità per le persone.

Ed è per questo che ricorre sempre al centro delle nostre iniziative, una priorità che al di là dei proclami deve diventare assoluta anche nell’agenda della politica e del Governo. Non c’è crescita, non c’è sviluppo, non c’è coesione sociale, se non si riparte dal lavoro'



“L'Italia – dichiara Giuliano Zignani segretario generale della Uil Emilia Romagna - è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro: il nostro Primo Maggio affonda qui le sue radici. La Carta Costituzionale è la nostra bussola ed oggi più di ieri va difesa. La Costituzione va difesa tutta, opponendoci, in modo democratico, contro chi ne vuole cancellare articoli o peggio ancora vuole spaccare il Paese. La Uil Emilia Romagna è e sarà sempre per l'unità del Paese ed è e sarà sempre dalla parte dei lavoratori cui va ri-data quella dignità che troppo spesso viene calpestata. Questo Primo Maggio, per noi della Uil Emilia Romagna, è una giornata di mobilitazione perché le attuali condizioni dei lavoratori e l’assoluta mancanza di rispetto nei loro confronti da parte del Governo non ci permettono di festeggiare, bensì di lottare. Il Primo Maggio - continua il segretario Zignani - il Governo porterà in Consiglio dei Ministri un provvedimento sul lavoro e le parti sociali sono state convocate solo per la sera prima. Questo la dice lunga sul rispetto che c’è verso le parti sociali, verso chi tutela davvero i lavoratori e non lo fa a parole. Le passate dichiarazioni di quelli che oggi sono esponenti di Governo non ci fanno ben sperare: la precarizzazione del lavoro e lo sfruttamento sono, da sempre, il loro cavallo di battaglia. E se incentivi vanno dati, questi sono sempre destinati alle imprese e mai ai lavoratori. Così non va! - conclude Zignani- Ecco perché questo Primo Maggio dobbiamo essere in piazza!”



Queste le principali iniziative che si terranno nella nostra regione in occasione della Festa dei Lavoratori:



Il programma nel modenese



A Modena la festa del 1° Maggio si apre alle ore 10 con “Musica per le strade” esibizione della Wind Band del Liceo musicale Sigonio da piazza Roma verso piazza Grande per le strade del centro. In piazza Grande alle ore 10.45 i saluti di Rosamaria Papaleo segretaria Cisl Emilia Centrale e Roberto Rinaldi coordinatore Uil di Modena e Reggio Emilia. A seguire il comizio di Daniele Dieci segretario Cgil Modena.



Al termine del comizio, intorno alle ore 11.15 spettacolo musicale degli studenti del liceo musicale Sigonio “E le genti che passeranno…” per la regia di Carlo Stanzani e il coordinamento di Mariano Vuono e Maurizio Malavolta. Lo spettacolo (in anteprima al teatro comunale Pavarotti-Freni il 30 aprile) presenta una serie di letture e brani su lavoro, Costituzione, strage del 2 Agosto 1980 di Bologna e altro. Musiche tratte dalla tradizione popolare e dal repertorio di Lucilla Galeazzi, cantautrice di origine umbra.



La chiusura della manifestazione è prevista per le 12.30. Durante tutta la manifestazione distribuzione di garofani e palloncini colorati.

A Carpi ritrovo alle ore 9.30 presso le sedi sindacali carpigiane (via Fassi), alle ore 10 partenza del corteo per le vie della città accompagnati dalla banda cittadina. Arrivo in piazza Martiri dove alle ore 10.30 circa prende il via la manifestazione sindacale con il saluto di Francesca Arena Uil Emilia-Romagna sede di Modena e Reggio Emilia e il comizio conclusivo di Claudio Mattiello responsabile Cisl zona di Carpi. Presenti in piazza Martiri i Sindaci dell’Unione Terre d’Argine con il gonfalone e le associazioni di volontariato.



Nel pomeriggio, presso il cortile d’Onore di Palazzo Pio, alle ore 15, concerto di Primavera del Corpo Bandistico Città di Carpi che eseguirà una serie di marce, da quelle classiche a quelle contemporanee, colonne sonore di film, unitamente a brani tradizionali



In serata, al cinema Ariston di San Marino, alle ore 21 proiezione unica a ingresso ridotto, del film “Tutto in un giorno” (drammatico-thriller, Spagna, 2023) regia di Juan Diego Botto con Penelope Cruz.



Tutte le iniziative del 1° Maggio a Carpi godono del patrocinio dell’Unione Terre d’Argine e si avvalgono del contributo di Abitcoop, Cmb, Cooperativa Bilanciai, Gulliver cooperativa sociale.



Anche da Soliera i manifestanti partecipano alla manifestazione mattutina a Carpi con il ritrovo alle ore 9.30 presso le sedi sindacali (via Guido Fassi) per unirsi al corteo che porta in piazza Martini.



A Mirandola il 1° Maggio inizia alle ore 9.30 con la partenza del corteo in piazza della Conciliazione accompagnato dalla filarmonica “Andreoli” di Mirandola. Durante il percorso saranno deposti fiori nei luoghi simbolo della Resistenza in ricordo dei caduti contro il nazifascismo. Alle 11 in piazza della Costituente saluto e introduzione di Marcello Della Gatta Fim Cisl Mirandola, comizio conclusivo di Marco Bottura coordinatore Cgil Area Nord Modenese.



Saranno presenti con i gonfaloni delegazioni di tutte le amministrazioni locali dell’Area Nord modenese.



A Finale Emilia nel pomeriggio, dalle ore 14.30 (e sino alle 19.30), presso la scalinata della Torre dell’acquedotto di Finale Emilia il concerto del 1° Maggio promosso dal Circolo Musicale lato B insieme a Cgil Cisl Uil e Comune. Si esibiranno Cranchi, Goodbye Horses, Inveho, Lab 69, Maremarcio, Swamp Boys, Maeraia, Crinemia, Magazzini del Sale. Super ospiti della giornata gli amici di Radio Stazione Rulli. Sarà in funzione l’angolo bar.



A Vignola concentramento di lavoratori e mezzi meccanici alle ore 9.30 nel piazzale di via Ballestri. Alle ore 10 corteo per le vie cittadine con il corpo bandistico di Marano sul Panaro. Alle 10.30 nell’ex mercato ortofrutticolo di Vignola, inizio delle celebrazioni con introduzione di Marco Ganzerli responsabile Cisl zona di Vignola. Intervento conclusivo di Alberto Zanetti Uil Emilia-Romagna sede di Modena e Reggio Emilia.

Al termine del comizio è prevista l'inaugurazione del monumento ai caduti sul lavoro di Anmil (Associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro) presso il giardino municipale.

La manifestazione del 1° Maggio gode del patrocinio dell’Unione Terre di Castelli e vedrà la presenza dei sindaci dell’Unione con il gonfalone. Prevista come da tradizione la distribuzione dei garofani rossi durante la manifestazione.



A Marano sul Panaro i trattori dell’Associazione Carnevale Maranese si ritrovano alle 8.30 al piazzale del Capanonne Carnevale (zona impianti sportivi) per arrivare alle 9.30 al “Self Service” nel piazzale di via Ballestri a Vignola dove si uniscono al corteo. Nel pomeriggio, alle ore 15.45, ritrovo in piazza Matteotti a Marano per la benedizione dei mezzi e poi sfilata fino a Villa Bianca per un dolce rinfresco.



A Castelfranco Emilia concentramento del corteo di autorità e cittadini alle ore 9.30 in piazza Aldo Moro. I partecipanti accompagnati dalla banda cittadina sfileranno in corso Martiri, via Circondaria Nord sino a piazza Garibaldi, dove si terrà il comizio alle ore 11 con i saluti di Marco Balconati responsabile Fnp Cisl Castelfranco e comizio conclusivo di Antonio Puzzello coordinatore Cgil zona Castelfranco Emilia. Tradizionale distribuzione di garofani in piazza. Saranno presenti i sindaci e gli assessori del distretto Unione del Sorbara con i gonfaloni.



A Sassuolo concentramento alle ore 9.30 in piazza Garibaldi, concerto della banda cittadina alle ore 10. Alle ore 10.30 saluti di Alessandro De Nicola coordinatore Cgil distretto Sassuolo e a seguire alle 10.45 interventi di delegati del distretto sassolese. Alle ore 11.15 comizio conclusivo di Francesco Bini responsabile Cisl zona di Sassuolo.



Durante la festa in piazza, distribuzione di garofani e coccarde. Sono invitati alla manifestazione i sindaci dei Comuni del distretto, Sassuolo, Formigine, Fiorano, Maranello, Prignano, Montefiorino, Frassinoro e Palagano, che presenzieranno con i gonfaloni dei Comuni.



A Pavullo ritrovo di autorità e cittadini alle ore 9.30 in piazza Montecuccoli, dove sarà deposto un mazzo di fiori da parte dell’Amministrazione comunale alla lapide dei caduti sul lavoro nelle miniere di Marcinelle (Belgio), tra cui due pavullesi. Alle ore 9.45 il saluto di Alessandro Bonfatti responsabile Cisl zona di Pavullo e alle 10 il comizio conclusivo di Marinella Ricci coordinatrice Cgil zona di Pavullo. Durante la manifestazione è presente la banda municipale. Presenti in piazza con i gonfaloni gli amministratori del Frignano.



Il programma nel piacentino



A Piacenza, in via Caduti sul Lavoro alle 8,30, omaggio al Monumenti dedicato ai Caduti sul Lavoro, e a seguire da piazzale Genova partenza del corteo dalle 9, 30. In piazza Cavalli, dalle 10, 30, gli interventi di Anmil, Arcigay, coordinamento donne Cgil. A seguire tavola rotonda con i tre segretari confederali, moderato dalla giornalista Elena Caminati.



A Monticelli dalle 9, 30 concentramento in piazza Matteotti, per poi proseguire alle 10 con l’omaggio ai cippi dei partigiani e dei morti sul lavoro. Alle 11, davanti ai Giardini del Municipio, comizio di Federico Ghillani, segretario generale Fnp Cisl Piacenza e Parma.



Torna poi quest’anno a Piacenza l’appuntamento con il #Cuncertass giunto alla sua XV edizione: il 30 aprile e il 1° maggio nel cortile della Coop S. Antonio Via Emilia Pavese 238 , dalle ore 16 in poi, con ingresso gratuito, in tutto una ventina di concerti dal meglio della scena piacentina e nazionale, dal pomeriggio al dj-set della buonanotte, con stand gastronomici e associativi, spazi dedicati alle idee e alla creatività di grandi, giovani e piccini. In quest’anno di rinascita le due giornate di #Cuncertass a Sant’Antonio saranno l’apice di #PiacenzaCollettiva.



Il programma nel parmense



Parma

Ore 9.30 Concentramento dei lavoratori e cittadini a Barriera d'Azeglio.



Ore 10.00 Corteo con il corpo bandistico 'G. Verdi'.

Deposizione corone al Monumento al Partigiano e alla lapide ai Caduti.



Ore 11.00 Comizio conclusivo di Domenico Proietti, segr. naz.le conf. UIL. Presentazione di Matteo Rampini, segr. confederale CGIL Parma.



Collecchio



Ore 10.15 Ritrovo con la Banda di Collecchio in piazza della Repubblica. Breve percorso per le vie cittadine e ritorno in piazza.



Ore 11.00 Saluto del sindaco di Collecchio Maria Stella Galli e del sindaco di Sala Baganza Aldo Spina. Presentazione di Donato Sementina, segretario CISL Parma Piacenza, comizio conclusivo di Giordano Palmas segretario FLAI CGIL Parma.



Langhirano



Ore 9.45 Deposizione corona di fiori alla lapide dell'Eccidio del 1911 di via XX Settembre.



Ore 10.15 Concentramento in piazza Ferrari, breve corteo e deposizione corona al Monumento ai Caduti.



Ore 11.00 In Piazza Ferrari saluti del sindaco di Langhirano Giordano Bricoli. Presentazione di Vincenzo Vassetta, segretario di zona CGIL Langhirano. Comizio conclusivo di Baldo Ilari, segretario CISL Parma Piacenza.



Fidenza



Ore 10.00 Concentramento in piazza della Repubblica.



Ore 10.30 Corteo con la Banda Città di Fidenza per il centro cittadino



Ore 11.00 Arrivo in piazza Garibaldi nei pressi del Municipio; saluti del sindaco di Fidenza e orazione ufficiale di Michele Franco, segretario FIT CISL Parma Piacenza. Presentazione di Raffaele Tagliani, segretario di zona CGIL Fidenza.



Salsomaggiore Terme



Ore 9.30 Concentramento in Viale Corridoni (piazzale antistante ex istituto termale Giacomo Tommasini).



Ore 9.45 Sfilata del corteo per le vie cittadine: viale Matteotti, via Baistrocchi, largo Bazzoni (con sosta davanti al monumento alla Resistenza), viale Berenini, viale Romagnosi, largo Roma, p.zza Berzieri).



Ore 10.30 Conclusione del corteo in piazza della Libertà. Introduzione a cura di Maurizio Miati, segretario senerale FILCAMS CGIL Parma. Saluti delle autorità. Comizio ufficiale di Giulia Pasquali, segreteria UILTRASPORTI Emilia (in caso di maltempo, si terrà un breve saluto con le autorità sotto i portici del Comune in Piazza della Libertà, senza sfilata per le vie cittadine).



Colorno



Ore 10.30 Concentramento in Piazza Garibaldi; a seguire, corteo con la banda musicale 'Gli Ottoni Matildici' per le vie cittadine (ponte sulla Parma, via Matteotti, via Du Tillot, via Levacher, via Marconi, Casa protetta, con fermata musicale, ponte sulla Parma, via Matteotti, via XX Settembre, via Cavour).



Ore 11.30 Saluti dei Sindaci di Colorno Christian Stocchi e di Torrile Alessandro Fadda, presentazione di Antonella Stasi, segr. CGIL Parma. Comizio di Alessia Mazzocchi, segr. CISL Parma Piacenza.



Borgotaro



Ore 10.00 Concentramento dei lavoratori e cittadini in piazzale Marconi (antistante Stazione ferroviaria) e sfilata per le strade cittadine con il Corpo Bandistico Borgotarese.



Ore 10.30 In piazzetta La Quara l'Amministrazione comunale conferirà attestati di benemerenza al lavoro.



Ore 11.00 Comizio conclusivo di Ruggero Manzotti, segretario FP CGIL Parma. Presentazione di Sonia Cardinali (CISL Parma Piacenza).



Il programma nel reggiano

Dopo il corteo che partirà da Viale Montegrappa alle ore 15:00 per attraversare Reggio Emilia e confluire in Piazza Martiri del 7°Luglio interverranno infatti dal palco del 1°maggio Cristian Sesena, Segretario generale CGIL Reggio Emilia, Rosamaria Papaleo, Segretaria generale CISL Emilia Centrale; l’intervento conclusivo sarà affidato quest’anno a Roberto Rinaldi, Coordinatore UIL Modena e Reggio.



Dalle 17:00 come sempre spazio alla musica. Quest’anno salirà sul palco del 1° Maggio Nada Malanima, protagonista assoluta della musica italiana da decenni. La sua determinazione nelle scelte artistiche e nella loro indipendenza, la ricerca del creativo e appagante ostinatamente controcorrente è diventata una delle caratteristiche della sua arte. Dall’incontro con Piero Ciampi nel 1973 – sodalizio che porterà alla realizzazione di tre album tra il 1973 e il 1976, ne esce consapevole della propria forza e della direzione da seguire – a quello col teatro con maestri come Giulio Bosetti, Dario Fo, Marco Messeri. Nella sua lunga carriera musicale ci sono le partecipazioni a molti Sanremo, le canzoni in cima alle classifiche, i progetti artistici che hanno ottenuto riconoscimenti importanti e la composizione di grandi successi italiani divenuti poi internazionali.



L’apertura del concerto sarà invece affidata a Thoé, giovane artista reggiano selezionato da Vevo tra i 20 artisti newcomers 2023.



A Correggio le celebrazioni prenderanno il via alle ore 9:00 con una cerimonia itinerante che arriverà ore 10.00 Monumento al lavoro Rodolfo Zanichelli dove si susseguiranno i saluti delle Istituzioni e dei Sindacati e alle 10:30 si potrà assistere allo spettacolo “Storie di Antifascismo senza retorica” con Max Collini



A Castelnovo Monti alle ore 10:00 distribuzione garofani e partenza del corteo per le vie della città fino a Piazza della Luna dove alle 11:00 porteranno un saluto Istituzioni e Sindacati e a seguire si terrà l’esibizione della Banda di Felina. Alle 10:30 è prevista l’inaugurazione della targa dedicata a Natale Bini.



A Castelnovo Sotto in Piazza Prampolini dalle ore 9:30 alle ore 12:30 distribuzione di garofani. Porteranno un saluto Istituzioni e Sindacati. Sarà possibile visitare la mostra Res Derelictae allestita presso la Chiesa Beata Vergine della Misericordia a cura dell’Amministrazione Comunale



Ad Albinea alle ore 10.00 ritrovo in Piazza Cavicchioni con distribuzione garofani e Piano Bar. Porteranno un saluto le Istituzioni e i Sindacati



A San Polo il primo maggio sampolese inizierà alle ore 9:30 in Via Rampognana per proseguire fino a via XXIV Maggio dove si raduneranno i trattori.



La sfilata sarà accompagnata dalla Banda Candian di Montechiarugolo.



Porteranno un saluto Istituzioni e Sindacati.





Il programma nel bolognese



Bologna La mattina in piazza Maggiore, dalle 10 e dopo il saluto del Sindaco Matteo Lepore e del Cardinale Matteo Zuppi, si terrà la Tavola rotonda sulla nostra Costituzione. E dalle 16 fino a mezzanotte concerto con Rancore, Extraliscio, Davide Shorty e tanti altri.



Imola Piazza Matteotti

ore 9.30 distribuzione garofani

ore 10.15 concerto banda Musicale “Città di Imola”

ore 14.45 interventi Marzia Montebugnoli Cisl Area metropolitana bolognese, Giuseppe Rago Uil Imola, Mirella Collina Cgil Imola



Castel San Pietro Piazza XX Settembre

ore 9.30 distribuzione garofani

ore 10.15 concerto Banda musicale di Castel San Pietro

ore 10.15 interventi di Cgil, Cisl, Uil



Alto Reno Terme Piazzale Vittorio Veneto

ore 10.00 concentramento piazzale Vittorio Veneto presso Monumento dei Caduti. Esecuzione di brani da parte della Banda musicale “Giuseppe Verdi”

ore 10.30 corte per le vie cittadine con partenza e conclusione in piazzale Vittorio Veneto davanti al Monumento dei Caduti

ore 11.00 interventi di Vincenzo Curcio Cisl Area metropolitana bolognese e Pedro Pucci Cgil Bologna



Castel Maggiore dalle 10 fino al tramonto, nel parco adiacente Villa Salina, Festa dei Lavoratori con possibilità di mangiare crescentine farcite a piacere.



San Giovanni in Persiceto Festa dei lavoratori, in programma varie attività dedicate alla Festa del lavoro: oltre a interventi di lavoratori e rappresentanti sindacali in piazza del Popolo e in piazza Garibaldi sono previsti stand, animazione musicale, scambio libri, area giochi e tanto altro.







Il programma nel ferrarese



A Ferrara e provincia saranno tante le iniziative per ricordare i temi della Costituzione, del lavoro e dei diritti, con banchetti per distribuzione garofani al mattino (ore 10-12) nelle piazze di Argenta (Piazza Garibaldi), Cento (Piazza del Guercino), Copparo (Piazza del Popolo), Comacchio (Piazza Folegatti), Ferrara (Piazza Trento e Trieste – marciapiede adiacente Galleria Matteotti), Fiscaglia (Migliaro - Piazza XXV Aprile) e Poggio Renatico (Piazza del Popolo), Lagosanto (davanti alla sede della Cgil Via D. Alighieri, 25), Portomaggiore (Piazza Umberto I°).



Si terranno comizi in rappresentanza di Cgil, Cisl, Uil nelle piazze di Argenta con la segretaria generale Cgil Ferrara Veronica Tagliati, a Cento intervento delle autorità e a seguire del segretario confederale Cgil Ferrara Riccardo Grazzi, a Migliaro con il segretario generale Flai Cgil Dario Alba e nel pomeriggio alle ore 14,30 presso il Centro “La Tratta” di Copparo con il segretario generale Uil Ferrara Massimo Zanirato.



Ad Argenta il ricco programma prevede a partire dalle ore 9 oltre alla distribuzione dei garofani, alle ore 9.45 intrattenimento musicale con gli insegnanti della scuola di musica Solaris di Argenta, alle ore 10.15 spettacolo con fruste romagnole a cura del gruppo Milleluci di Alfonsine, alle ore 11 saluto delle autorità e comizio conclusivo. La Piazza Garibaldi di Argenta sarà inoltre animata dalla presenza di diverse associazioni di volontariato.



Il programma nel ravennate

La festa provinciale si terrà a Ravenna ai Giardini Pubblici di viale Santi Baldini che apriranno i cancelli al mattino con la distribuzione del garofano e il mercatino del riuso. Nei Giardini si svolgerà contemporaneamente lo StreetFestival con i cibi di strada. Alle 14 il palco ospiterà i concerti di Tizio e Reverso, alle 15,30 è previsto l’intervento - a nome di Cgil Cisl Uil - di Giorgio Graziani, segretario nazionale Cisl. Alle 16 si terrà un secondo concerto con protagonisti “I cuori di pietra” con un Rolling Stone tribute. Sempre all’interno della festa, dalle 15 aprirà lo spazio bimbi.



A Faenza, il Primo Maggio sarà festeggiato in piazza del Popolo. Alle 9 è in programma una distribuzione di dolci e bevande e del garofano rosso. In contemporanea vi sarà un intrattenimento a cura del Duo-Chiari. Alle 10 è previsto il saluto del sindaco Massimo Isola e poi prenderà la parola Giorgio Graziani, segretario nazionale Cisl, a nome di Cgil, Cisl e Uil.



A Lugo, in Largo della Repubblica, in prossimità del Pavaglione, Cgil, Cisl e Uil organizzeranno al mattino la tradizionale distribuzione del garofano.



A Cervia la distribuzione del garofano, insieme a un volantinaggio, sarà effettuata all’incrocio tra viale Roma e via Sacchetti.



Il programma nel forlivese

Il Primo Maggio a Forlì, si svolgerà in Piazza Saffi, a partire dalle ore 15, anche quest’anno la protagonista sarà la musica: il pomeriggio si aprirà con la Banda Città di Forlì, e a seguire lo Spettacolo Musicale di Mirco Gramellini e la sua Orchestra; nel corso dell’iniziativa interverranno i Segretari Generali territoriali Maria Giorgini CGIL Forlì, Vanis Treossi CISL Romagna e Enrico Imolesi UIL Forlì.



Bertinoro



Alle ore 10:00 Monumento dei 5 Martiri Bertinoresi,



Cerimonia di deposizione di una corona commemorativa per il 78° Anniversario della Liberazione e il 79° Anniversario dell'Eccidio dei 5 martiri Bertinoresi, interverranno Gessica Allegni Sindaca di Bertinoro, Gianfranco Miro Gori Presidente ANPI Forlì-Cesena e i rappresentanti sindacali CGIL CISL UIL.



Partecipazione della Banda musicale Città di Bertinoro.



Dalle 16 alle 20 nell’Area Verde di via A. De Gasperi (Pac 4), SANTA MARIA NUOVA SPALL/CCI Concerto del Primo Maggio con la Tribute Band Magic Queen; Sarà attivo uno spazio gastronomico, in collaborazione con Associazione Genitori SMN APS



Castrocaro Terme



In Piazza Mazzini alle ore 15:30 Saluti istituzionali e intervento dei Sindacati Confederali. Alle ore 16 tradizionale concerto della Banda A. Orsini.



Galeata



Dalle 12 pranzo sociale a cura dell’ANPI; alle 14.30 in occasione della Festa dei Lavoratori saluto di Domenico Parigi Segretario FLAI CGIL Forlì e intervento del Presidente dell’ANPI Provinciale Gianfranco Miro Gori, con Presentazione del libro “Da ogni luogo per nessun luogo” di Lucia Long.



Alle 15,00 concerto del gruppo Toco Sinti, Ana Maria Perez, Musiche della Resistenza, popolari romagnole pre-liscio, balfolk francesi e irlandesi, musica balcanica e spagnola.



Alle ore 16,00 Merenda a cura dei volontari ANPI di Galeata.



Forlimpopoli



Alle ore 9.30, in Piazza Garibaldi, interventi dei Sindacati Confederali CGIL - CISL - UIL.



Saluto della Sindaca di Forlimpopoli, Milena Garavini e musica con i Toco Sinti, banchetti informativi delle Associazioni, esposizione delle macchine agricole e vecchi mestieri, stand gastronomico e buon vino.



Per l’occasione, anche apertura straordinaria della Mostra di Luigi lmpieri Attraversa-menti.



Meldola



Dalle 8.30 presso il Loggiato Doria Pamphili, Vecchi sapori a cura delle “AZIENDE AGRICOLE BIOLOGICHE e DEGLI OPERATORI MERCATO CONTADINO”, modellismo ed hobbistica; in Piazza Orsini, esposizione delle vecchie biciclette dei meldolesi dal 1908 al 1975, del meccanico Dino Pedrizzi, Raduno di Moto – Auto d’Epoca - Trattori “D’una vòlta”.



Alle ore 9:15 in Piazza Matteotti: SFILATA CAVALLI E TRATTORI “FAM BATTERIE” e di tutti i veicoli per le vie cittadine in collaborazione con gli Agricoltori di Meldola, con la presenza dei cantastorie di Romagna e dei Carri Folkloristici dei ragazzi meldolesi “La Cumpagnia di Lavoradur”.



Alle 10:15 in Piazza Orsini; Esibizione del gruppo ballerini “NEW DANCE CLUB”, alle 11 Intervento a nome di CGIL CISL UIL e alle 11.30 tradizionale TAVOLATA DEL 1° MAGGIO offerta dai Produttori locali, Commercianti e artigiani di Meldola



Nel Loggiato Comunale Mostra di modelli plastici realizzati da Coveri Renzo e Mostra di Bonsai di Piovaccari Lorenzo.



Modigliana



“Alla scoperta della tenuta di Montebello di Modigliana”, in collaborazione con FAI Faenza: partenza alle ore 8:45 da Le Prata di Montebello.



Alle ore 12,30 rientro a località Montebello dove le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL saluteranno i partecipanti e si brinderà per festeggiare la nostra Costituzione, fondata sul Lavoro.



Portico e San Benedetto:



con il Bandistico Comunale di Portico e San Benedetto:



alle ore 9 a Bocconi, Piazza del Popolo;



alle ore 10:00 a San Benedetto in Alpe, Piazza XXV Aprile;



alle ore 11,15 a PORTICO DI ROMAGNA, Piazza Marconi e manifestazione lungo le vie cittadine.



Predappio



Alle ore 11 in Piazza Garibaldi musica con Moreno e Degustazione di vino a Km 0, alle 11.30 saluti del sindaco e seguire intervento a nome di CGIL CISL UIL.



Premilcuore



Alle ore 15 in Piazza dei Caduti Concerto della Banda di Premilcuore, alle ore 16,00 Saluto del Sindaco di Premilcuore, alle ore 16:15 intervento a nome di CGIL CISL UIL.



Intrattenimento a cura delle Associazioni locali e buffet per tutte e tutti.



Santa Sofia



Alle ore 10 in Piazza Garibaldi Corpo Bandistico di Santa Sofia, alle ore 10:30 intervento a nome di CGIL CISL UIL, alle 11 Manifestazione con visita al Cimitero ove verrà deposta una corona alla memoria dei Caduti del Lavoro



Il programma nel cesenate



A Cesena la Festa dei Lavoratori e delle Lavoratrici inizierà al mattino, ore 9, con la tradizionale Gara Ciclistica 2° Medio Fondo d’la Caveja, organizzata in collaborazione con UISP Cesena.



A partire dalle ore 14:30 fino al tardo pomeriggio in Piazza del Popolo si svolgerà la Festa con la musica dell’Orchestra Spettacolo Davide Salvi, e l’esposizione di carri agricoli e moto d’epoca. Nel corso dell’iniziativa interverrà Filippo Pieri – Segretario Generale Cisl Emilia-Romagna.



Longiano “La nostra Europa. Lavoro, Diritti, Stato Sociale”



A partire dalle ore 10 per le vie del Paese, sfilata di carri agricoli, anche d’epoca, a seguire intervento dei sindaci di Gambettola, Longiano, Montiano e Roncofreddo, e Lorenzo Biondi Segretario Generale FLAI CGIL Cesena.



Mercato Saraceni, Montecastello



75° Anniversario della Tragedia dello Zingone, in cui persero la vita 19 lavoratori.



Ore 10 Corteo, CGIL CISL UIL poseranno la corona di alloro al Monumento dei Caduti dello Zingone; interverranno Monica Rossi Sindaca di Mercato Saraceno, Lia Montalti Consigliera Regionale Emilia-Romagna, Vincenzo Liotti, Presidente dell’Associazione Mutilati e Invalidi del Lavoro.



Musica della Banda Santa Cecilia del Comune di Bagno di Romagna.



Il programma nel riminese



Lunedì 1 Maggio alle ore 10:00, in occasione della Festa dei lavoratori che quest’anno è dedicata ai 75 anni della Costituzione, all’Arena Francesca da Rimini si terrà un dibattito pubblico su tutela dei salari e fisco, politiche sociali pubbliche, pensioni, sicurezza sul lavoro e politiche industriali. Al dibattito prenderanno la parola i delegati sindacali delle aziende riminesi ed i dirigenti sindacali di tutti i settori.





Sarà Potenza ad ospitare, quest’anno, la manifestazione nazionale per il Primo Maggio di CGIL, CISL e UIL con gli interventi dei tre leader sindacali, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pier Paolo Bombardieri. Come è ormai tradizione, poi, nel pomeriggio, a Roma, si svolgerà il Concertone di Piazza San Giovanni, promosso da CGIL, CISL e UIL.