Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













È assolutamente necessario potenziare i controlli e le sanzioni e rafforzare l'Ispettorato del lavoro, ma anche promuovere una cultura in cui chi è a conoscenza di situazioni come questa trovi il coraggio di denunciare'. Così Alessandro Poggi, Responsabile Economia e Lavoro della Segreteria provinciale del Partito Democratico di Modena.'Il lavoro - prosegue il responsabile del partito - sempre più spesso è mal pagato e sprovvisto di tutele: il Pd sta conducendo una battaglia per l'istituzione del salario minimo legale di 9 euro l'ora, e per rafforzare la contrattazione collettiva, dando più peso agli accordi collettivi nazionali ed ai sindacati realmente rappresentativi.Sono migliaia le firme che i militanti del PD stanno raccogliendo in provincia di Modena, e anche all'interno della festa provinciale appena conclusasi presso gli spazi dell'Ippodromo, siamo stati in prima linea nel raccogliere centinaia di firme e nel sensibilizzare la cittadinanza su questa fondamentale proposta, che tiene insieme l'opposizione, e che il governo si rifiuta di prendere in considerazione” - conclude Poggi