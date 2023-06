Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Al termine del summit tra i leader a Pratica di Mare il presidente Berlusconi poggiò le mani su quelle dei due leader di Russia e Usa suggellando con un sorriso un patto storico che oggi sembra inverosimile e lontano anni luce. L’associazione della Russia alla Nato sancita dalla Carta di Roma e sottoscritta dai 19 leader dell’Alleanza e da Putin. Un’intesa che spaziava dalla lotta al terrorismo alla gestione delle crisi, dal controllo degli armamenti alla collaborazione nel salvataggio in mare e nelle emergenze civili. Fu, forse, il suo maggior successo in politica estera.E da est ad ovest del mondo arrivano oggi i messaggi di cordoglio.L’addio a Silvio Berlusconi, in decine di lingue, è in apertura sulle pagine online dei principali media del mondo, cominciando dall’Europa, dalla Gran Bretagna alla Russia passando per la Germania, con il ricordo del ruolo politico e anche i processi e gli scandali extra-parlamentari. Una stampa estera che come nel caso della BBC ricorda più gli scandali che l'attività politica. 'Silvio Berlusconi, l’ex primo ministro italiano che è sopravvissuto a scandali sessuali e accuse di corruzione, è morto all’età di 86 anni” riferisce l’emittente londinese.Da Mosca ricordano morte e figura politica di Silvio Berlusconi così. “E’ morto Silvio Berlusconi” titola l’agenzia di stampa Novosti. rimandano ad un aggiornamento con più contenuti. valutando la notizia di interesse nazionale anche alla luce del rapporto di amicizia tra il fondatore di Forza Italia e il presidente russo Vladimir Putin.ll Financial Times ricorda che Berlusconi è stato ‘il primo ministro più longevo del dopoguerra’, guidando l’Italia per circa nove anni ‘tra indagini penali sui suoi affari e scandali sessuali’. E ‘nonostante gli anni, le molteplici battaglie legali e i ricorrenti problemi di salute, Berlusconi è rimasto politicamente attivo fino alla fine della sua vita’.Come 'figura cardine nella politica italiana' lo ricorda Le Figarò. 'Con il suo partito di centrodestra Forza Italia, ha regnato supremo sulla politica italiana'.