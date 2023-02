A Modena arriva Athanasius Schneider, il vescovo non allineato

L'incontro si terrà alle 18.30 nella Chiesa Santa Maria delle Assi in corso Canalgrande 8.Insieme al vescovo sarà presente il maestro Aurelio Porfiri, presenta Angelo Gatti.I relatori parleranno della loro opera 'La Messa cattolica. Passi per ripristinare la centralità di Dio nella liturgia'. A seguire cena solo su prenotazione al ristorante La Giocanda di via Bertoli a Modena.Per info e prenotazioni: 3296225115.

