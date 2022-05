'Addio ai proclami di Bonaccini, cresce la spesa nella sanità privata'

“I proclami cui ci ha abituato il governatore Stefano Bonaccini circa il rilancio della sanità territoriale ed il “nessuno parli mai più di aumentare il peso della sanità privata”, purtroppo fanno a pugni con la realtà: come si evince dalla risposta a una mia richiesta di accesso agli atti, in merito agli importi relativi ai costi sostenuti dalle Aziende Sanitarie per l’acquisto di prestazioni ospedaliere e di chirurgia ambulatoriale da strutture private accreditate per residenti in Emilia-Romagna, nel 2021 la Regione ha speso ben 332.822.770 euro (preconsuntivo), di cui 15.400.568 per ricoveri Covid”. Lo fa sapere il consigliere regionale della Lega, vicepresidente commissione Sanità, Daniele Marchetti, che aggiunge: “Si tratta di una cifra superiore del 9,20% rispetto a quella spesa nel 2020, quando vennero acquistate prestazioni sanitarie dai privati per 304.777.588 euro, di cui 13.183.850 per ricoveri Covid”.“Sia chiaro, se inserita con il giusto equilibrio, non abbiamo nulla contro la sanità privata e il ricorso ad essa da parte delle strutture pubbliche, certo è che questi dati ci forniscono una realtà diversa da quella proclamata da Bonaccini. Ed è questo il punto: vorremmo consigliare al governatore della nostra Regione di smetterla di “spararle grosse”, perché poi la realtà dei fatti viene sempre a galla. La verità è che questo è l'ennesimo segnale negativo di una sanità pubblica che arranca” conclude Marchetti.