Agenda elettorale: tour di Bonaccini e dell'Assessore Cattaneo

Giovedì 9 gennaio il giro elettorale di Stefano Bonaccini toccherà la provincia di Modena e Reggio Emilia. Di seguito tutti gli appuntamenti in agenda:



ore 9.00, Modena: commemorazione dell'eccidio alle Fonderie Riunite di Modena (Cippo dei Caduti, cavalca ferrovia via Menotti/via Santa Caterina)

ore 10.00, Carpi (MO): mercato

ore 11.00, Carpi (MO): incontro con il mondo del balsamico e agroalimentare presso Acetifici Italiani De Nigris (Via Fornaci, 12)

ore 12.45, Vignola (MO): pranzo con Nicola Zingaretti (Antica Trattoria Moretto, via Frignanese 2373)

ore 15.00, Reggio Emilia: Reggio e le persone, dialogo con il volontariato cittadino (Croce Verde Reggio Emilia, via della Croce Verde, 1)

ore 17.00, Modena: incontro con Confapi Emilia dal titolo “'Lavoro-Formazione-Innovazion e. Quali prospettive per le PMI della nostra regione?” (Auditorium Confapi, via P.P. Pasolini, 15)

Modena: incontro con Confapi Emilia dal titolo “'Lavoro-Formazione-Innovazion e. Quali prospettive per le PMI della nostra regione?” (Auditorium Confapi, via P.P. Pasolini, 15) ore 18.00, Modena: inaugurazione mostra fotografica per il 70° dall’eccidio delle Fonderie Riunite di Modena “9 gennaio 1950 – 9 gennaio 2020. La memoria della città” (AGO Modena Fabbriche Culturali, Largo Porta Sant’Agostino, 228)

ore 19.30, Castelfranco Emilia (MO): aperitivo elettorale con Paolo De Castro (Bosco Albergati, via Lavichielle, 6)

ore 20.30, Modena: saluto alla cena Associazione Sardi in Emilia-Romagna (212 Modena Duecentododici So Up, via Galilei 212)

ore 21.15, Campogalliano (MO): iniziativa pubblica con Damiano Pietri, Lista Bonaccini Presidente, e il sindaco Paola Guerzoni (sala La montagnola, via Garibaldi, 57)

Tour modenese dell'Assessore alla Lombardia Raffaele Cattaneo con il candidato di Forza Italia Antonio Platis



Giornata tutta modenese quella di oggi, giovedì 9 gennaio, organizzata dal candidato di Forza Italia alle elezioni regionali del 26 gennaio, Antonio Platis, per l'Assessore regionale all'ambiente della Lombardia Raffaele Cattaneo.



Alle ore 10,45 incontro con i cittadini a Concordia sulla Secchia e visita all'area in cui sarà costruito l'impianto di Biomasse.



Nel pomeriggio a Finale Emilia, caffè in centro storico e visita alla discarica. Le emergenze ambientali legati alle cave e ai siti industriali inquinanti saranno al centro dell'appuntamento alle ore ª San cesario. Alle 17,30 a Serramazzoni incontro con gli amministratori locali e gli operatori turistici della montagna, a Serramazzoni.



'Sulla sfida ambientale e dello sviluppo sostenibile si gioca buona parte del futuro dei nostro territori. Vogliamo costruire anche a Modena e per Modena un nuovo modello di sviluppo, di uso del territorio e di gestione dei rifiuti, con proposte concrete e con l'applicazione di modelli già attuati con successo da amministrazioni di centro-destra ed in particolare dall'Assessore regionale Cattaneo'



Nella foto, Raffaele Cattaneo