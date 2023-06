Aimag, sindaci della Bassa contro i carpigiani: 'Non si abdichi alla governance'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













comunicato dei sindaci delle Terre d'Argine, Bastiglia e Bomporto su Aimag e non possiamo che chiedere pubblicamente alcuni chiarimenti. I firmatari evidenziano che i Comuni della Bassa Modenese e del Mantovano sono troppo rappresentati nel Consiglio di Aimag Spa. Sino ad ora noi non abbiamo mai espresso l'indicazione del Presidente che, in base all'accordo politico contenuto e condiviso nel Patto di Sindacato scaduto il 30 aprile scorso, ha consentito negli anni di trarre ottimi profitti dall'Azienda e offerto servizi di ottima qualità ai cittadini del territorio. Se fosse mai questo il vero problema del contendere, allora si potrebbe ovviamente discuterne e, magari, scambiare i ruoli'. Così in una nota un gruppo di sindaci della Bassa guidato dal primo cittadino di San Prospero Sauro Borghi ().Uno scontro aperto dunque tra la corrente carpigiana del Pd e la corrente (sempre a maggioranza preponderante Pd) dei sindaci della Bassa sul ruolo di Hera in Aimag.'Quello che francamente non comprendiamo è perchè un eventuale riequilibrio non si debba trovare in favore di altri Comuni, ma con l'ingresso di un socio privato. Ancora più incomprensibile, almeno per noi, se davvero siamo troppo rappresentati, per quale motivo si debba concedere al socio che detiene la sola quota del 25%, che non è nulla di scandaloso, sia chiaro, non solo l'ingresso in Cda ma anche il diritto di indicare subito il Direttore Generale e, a seguire, l'estensione del numero dei componenti il Cda stesso e la nomina di un amministratore delegato - continuano i sindaci -.

I soci firmatari scrivono inoltre di non voler cedere il controllo di Aimag Spa, ma qualcosa non ci è chiaro in quanto risulta difficile pensare che un'azienda, una cooperativa o qualsiasi altra realtà industriale, abdichi la scelta della governance aziendale a soci di minoranza che potrebbero essere peraltro, almeno potenzialmente, persino concorrenti'.



'Più in generale riteniamo che una materia di questa delicatezza ed importanza strategica per i nostri territori debba essere approfondita con tutto il tempo necessario e con la massima trasparenza e ponderatezza, condividendo sul tavolo della discussione le ragioni di tale scelta e di tempi così ristretti. Tutto ciò per il bene della nostra azienda, dei territori rappresentati e dei cittadini. Non per ultimo e meno importante il bene dei dipendenti e di tutte le maestranze che hanno il sacrosanto diritto di tenere attenzionato il loro futuro percorso lavorativo' - chiudono i sindaci della Bassa.