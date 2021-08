Alimentari in centro, chiusura alle 21 ma sull'alcol FI chiede le 18

'Ribadiamo un concetto sul quale siamo fermamente convinti. Consentire fino alle ore 21, orario previsto di chiusura, la vendita degli alcolici nei negozi alimentari del centro storico favorisce due problemi che è obiettivo comune volere risolvere: il primo legato alla diffusione di alcolici a basso prezzo tra i giovani ed i giovanissimi ed il secondo la concorrenza sleale sulle bevande nei confronti dei locali come pub, birrerie e bar che somministrano alcolici in modo controllato e nel rispetto delle regole, e che hanno costi di esercizio nettamente superiori. Per questo chiediamo che l'ordinanza che dispone e conferma la chiusura dei negozi alimentari alle ore 21, sia integrata con il limite orario delle ore 18 oltre il quale è vietato vendere alcolici'.Così il consigliere capogruppo di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi, commentando la proroga da parte del Comune, dell'ordinanza che dispone fino al 31 dicembre, per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto situati nell’area del centro storico di Modena, delimitata dalle mura cittadine,la chiusura dalle ore 21 alle 5 del giorno successivo.'L’obiettivo - scrive il Comune - è evitare che il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dia luogo ad assembramenti in orario notturno soprattutto in centro storico, dove sono presenti alcuni tra gli spazi di aggregazione più frequentati della città. L’ordinanza, quindi, entrata in vigore lo scorso novembre e ora nuovamente prorogata dopo i rinnovi di fine gennaio e fine aprile, rafforza la prevenzione sul territorio, per evitare che il consumo di cibi e bevande nei pressi degli esercizi di vicinato, e ancor più dei distributori automatici dove manca anche il controllo del gestore, possa dar luogo ad assembramenti''Con la motivazione di prevenire assembramenti il comune persevera nell’errore, dalle conseguenze già gravi, di consentire la vendita di alcolici la cui diffusione, proprio dopo le ore 18, costituisce, a Modena, una delle maggiori fonti di problemi di ordine pubblico' - afferma Giacobazzi.'Purtroppo l’Amministrazione, nonostante le problematiche denunciate anche da Forza Italia in Consiglio Comunale rispetto alla vendita di alcolici a giovani dopo le ore 18, pare non si sia ancora convinta di quanto ormai ogni giorno succede. Con decine di ragazzi che comprano birra e alcool a prezzi da supermercato per poi creare assembramenti e, a causa dell'alcol, disordine pubblico. La proposta che rilanciamo all'amministrazione è chiara. Anticipi alle ore 18 lo stop alla vendita di alcolici nei negozi di generi alimentari in centro storico'