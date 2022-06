Ancora imbarazzo Usa, presidente Biden rovina a terra in bici da fermo

Nuove preoccupazioni sulle condizioni fisiche e di salute di Joe Biden. Il presidente Usa è rovinato a terra mentre stava iniziando a fare un giro in bici a Rehoboth Beach, Delaware. Biden si era fermato con gruppo di cittadini e non è riuscito ad appoggiare il piede cadendo sull'asfalto.'Sto bene', ha detto il presidente Usa rialzandosi e parlando ai reporter che lo seguivano insieme agli agenti del Secret service. Il presidente ha spiegato che ha avuto problemi nel togliere le scarpe dai pedali, cui erano agganciati con delle clip.L'incidente ha ricordato a molti quello di aprile quando Biden, terminato un comizio all'Università statale della Carolina del Nord a Greensboro, diede la mano al nulla ( qui ).

