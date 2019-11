'Angeli e demoni e assistenti sociali Reggio: giunta minaccia querele'

'La giunta comunale di Reggio Emilia, lo scorso 20 settembre, ha deliberato di usare soldi pubblici, cioè dei cittadini, per valutare di avviare azioni legali verso quanti hanno osato oppure osano supporre “improprie commistioni” tra gli assistenti sociali del Comune (estranei all’inchiesta, specifica la delibera) e i fatti oggetto dell’inchiesta Angeli e Demoni, come riportati e riferiti dai mass media'. Così in una nota la consigliera di Alleanza Civica di Reggio'Con la delibera si autorizza il sindaco Luca Vecchi (nella foto ndr) a “promuovere le opportune azioni legali a tutela dell’immagine e della personalità del Comune” e viene già designato - “a rotazione”- l’avvocato che si occuperà delle pratiche. Per noi di Alleanza civica è inaccettabile lo stile di quella politica che sceglie la via delle querele preventive per censurare discussione e confronto, per evitare domande potenzialmente scomode, come quelle dei consiglieri comunali cui spetta un’azione di controllo verso l’operato dell’ente - continua la Rubertelli -. Purtroppo è uno stile adottato anche dal Comune di Reggio che già nei mesi scorsi, quando diffuse le risultanze di un nostro accesso agli atti (senza tuttavia citarci) sull’operato dei Servizi sociali del Comune in materia di minori, scrisse in un comunicato che “riguardo alla diffusione di notizie false nei confronti dei servizi sociali il Comune procede a tutelarsi nelle sedi opportune”. Prima di agitare minacce di azioni legali, il Comune farebbe bene a comunicare se si sono verificate e, in caso affermativo, quali sarebbero state le improprie commistioni tra gli assistenti sociali del Comune e i fatti oggetto dell’inchiesta Angeli e Demoni”.