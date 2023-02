Assemblea nazionale PD: Costi, Bortolamasi, Bellelli e Venturelli a sostegno di Bonaccini

e l’Assessora di Concordia(una dei due portavoce delcomitato modenese). Nel collegio di Modena, capolista la Sindaca di Formiginee insieme a leiAndrea Bortolamasi, Assessore alla Cultura del Comune di Modena e nell’ordineNicolò Guicciardi, Martina Cantamessa ed Alessandro Salvioli (Bio allegate nella scheda A).“Partecipi alle comunità di riferimento e attenti ai territori, così i componenti delle liste di candidati ecandidate modenesi rappresentano l’energia popolare che serve al Partito Democratico- affermanoportavoce del comitato modenese”. “Desiderare il cambiamento è la premessa per farlo accadere”, diceva Cioran – continuano Pedrazzoli e Bruno - e questa frase ben rappresenta lo spirito con cui si è animata questa campagna congressuale. Un percorso appassionato iniziato nei Circoli, che ha coinvolto molti giovani e costruito con un lessico rinnovato, che impegna la politica ad allearsi con la società civile: per un’Italia del lavoro, della coesione sociale, dello sviluppo economico e della sostenibilità ambientale”.“Le liste modenesi per l’Assemblea Nazionale del PD a sostegno della proposta di Stefano Bonaccinipresentano candidati e candidate che sanno ascoltare – concludono - e che sanno generare consensoperché costruito su significati condivisi” - affermano i candidati all'assemblea nazionale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.