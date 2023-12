Attacco hacker, Negrini (Fdi): 'Chiarire l'entità reale del danno'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Occorre pertanto un dialogo trasparente da parte della Regione, che parta innanzitutto dalla conta dei danni passando per la spiegazione di come sia potuto accadere e specificando inoltre cosa si sta facendo per far sì che il sistema informatico non sia più penetrabile - chiude Negrini -. Occorre infine fare luce anche sull’atteggiamento iniziale di rassicurazione volta a raccontare che nulla era stato perso in termini di dati sensibili che a questo punto è chiaro non rispondesse al vero. Fratelli d’Italia presenterà in Regione un ‘Question time’ proprio per dare finalmente una risposta trasparente alle tante domande e preoccupazioni che in queste settimane hanno attanagliato i cittadini. Infine è evidente che occorra un atteggiamento differente, derivante dalla consapevolezza che i dati sensibili, qualsiasi essi siano, devono essere tutelati con ogni mezzo possibile; su questo, a nostro avviso, data la facilità con cui è accaduto l’imponderabile, occorre che la Regione si interroghi e attui tutti i provvedimenti necessari ad innalzare i livelli di sicurezza così che un attacco come questo non si verifichi mai più'.