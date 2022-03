Aumento costo materie prime e appalti: convegno Upi a Modena

La pandemia sanitaria dovuta al Covid, divenuta ben presto anche pandemia economica per gli effetti negativi sul mercato che ha portato ad un rialzo dei prezzi delle materie prime, ha posto, tra gli altri, il problema delle gare per l'assegnazione degli appalti sia pubblici che privati, gare travolte dall'aumento dei costi e dunque dei prezzi pattuiti in precedenza.Che fare allora di fronte ad un problema mai prima conosciuto?Su questo argomento e per dare possibilmente risposte a questo interrogativo, l'UPI, l'Unione Province Italiane, ha indetto a Modena nel salone del Museo Ferrari un Convegno di studio cui sono intervenuti il presidente dell'Ance emiliana Stefano Betti, il magistrato della Corte dei Conti Stefano Gliniaski, il consigliere della stessa Corte Tiziano Tessaro, l'avvocato amministrativista modenese Alessandra Pradella, con conclusioni del presidente di Sezione del Consiglio di Stato Gianpiero Cirillo.'Si è discusso della materia da diversi punti di vista giungendo alla conclusione che esistono rimedi, ad esempio quello della rinegoziazione del contratto per l'appalto dei lavori, ricondurlo cioè ad equità senza snaturarlo e questo sulla base della richiesta del contraente svantaggiato che deve dimostrare il danno e chiedere dunque la revisione dei prezzi - spiega Alessandra Pradella -. In alcuni casi può chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità per dare modo all'altro di offrire il riequilibrio. In altri casi non è necessario perchè la parte svantaggiata può rendersi disponibile alla trattativa come dice la dottrina e la giurisprudenza che hanno interpretato le norme del diritto in chiave evolutiva alla luce dei principi costituzionali di solidarietà sociale, giustizia sostanziale e della clausola della buona fede'.Tra i relatori è intervenuto anche Tiziano Tessaro, consigliere della Corte dei conti dell'Emilia-Romagna, che ha puntualizzato come 'a questa spirale di aumento indiscriminato dei prezzi delle forniture e delle opere non si è potuta sottrarre nemmeno l’azione della pubblica amministrazione, che si è dovuta misurare con oneri supplementari per realizzare i programmi di spesa, confliggendo talvolta con le rigorose regole stabilite dalla normativa in tema di bilanci pubblici'.Il presidente di Ance Stefano Betti, ha invece ribadito che 'l’incontrollato aumento delle materie prime e la difficoltà di reperimento delle stesse mette in serio pericolo la realizzazione delle opere pubbliche previste dal PNRR. Occorre che il Governo attui una rapida revisione dei prezzi, sul modello delle migliori esperienze internazionali e che la Regione Emilia-Romagna aggiorni il proprio prezziario alle reali condizioni di mercato, per garantire la messa in gara, nei prossimi mesi, di progetti economicamente sostenibili, ed evitare che anche sul nostro territorio le gare stesse vadano deserte'.Insomma criticità e discussione su possibili rimedi ma anche attese per misure economiche del Governo idonee a diminuire il danno per questo aumento elevato e non previsto dei costi delle materie prime.Hanno portato all'inizio dei lavori il saluto al convegno il prefetto di Modena Alessandra Camporota, il presidente dell'Upi regionale Gian Domenico Tomei e il presidente della Camera di commercio Giuseppe Molinari.