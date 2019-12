Bargi: 'Bloccata pagina della Lega Modena, è censura politica'

“Questo è un caso di censura politica contro il sacrosanto diritto della libertà di espressione” commenta il capogruppo Lega, Stefano Bargi, a seguito del blocco della Lega Modena Salvini Premier avvenuto ieri sera.“La pagina è stata bloccata su segnalazione di avversari politici che preferiscono la censura al confronto - spiega il consigliere regionale Bargi - tuttavia da parte nostra non c’è stata alcuna violazione delle regole di Facebook. Per questo motivo abbiamo richiesto un riscontro ad un amministratore del social network, senza alcuna risposta. Vogliamo dire a chi ci ha segnalato, che non saranno i loro trucchetti sporchi e anti-democratici ad intralciare la nostra campagna elettorale e il voto degli emiliano-romagnoli.”