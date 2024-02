'Bene no moschea all'ex pro-latte, soluzione CPC sconfessa l'Amministrazione'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Modena Piergiulio Giacobazzi a commento della presentazione del nuovo piano di espansione dell'azienda CPC di Modena e che sul nodo dell'iniziamente ipotizzato trasferimento della moschea dall'area comunale di via delle Suore, che avrebbe dovuto essere inglobata dagli insediamenti produttivi del sito in espansione, ha registrato una novità: il centro di culto islamico rimarrà dove è ora e non sarà trasferito nell'area ex industriale dell'ex pro-latte nel cuore del quartiere Sacca.

Ipotesi divisiva sia sul piano politico che sociale, con la reazione dei comitati dei cittadini del rione legate soprattutto all'impatto ambientale e sulla viabilità in una zona già fortemente congestionata e confinante con un polo industriale anch'esso in espansione. Ora il nuovo piano prospettato da CPC, che cancella quello approvato dal Consiglio nel 2022, e che ha avuto il via libera della giunta, inizierà l'iter per il passaggio in Consiglio Comunale, entro aprile.

'In attesa di discuterlo in Consiglio Comunale, - conclude Giacobazzi - Forza Italia rinnova il proprio appoggio ad un piano di sviluppo industriale di respiro internazionale e da oggi ancora più sostenibile'.