Lo ricorda come 'testimone e baluardo di libertà che lascia una immensa eredità politica' l'attuale'Con la sua vittoriosa discesa in campo nel ’94 evitò che l’Italia finisse in mano alla sinistra e per i 30 anni a seguire, nella sua straordinaria attività politica e di governo, Silvio Berlusconi è stato sempre riferimento, baluardo e testimone di libertà.Statista e un leader politico di caratura mondiale, innamorato dell’Italia, è riuscito dove nessuno era mai arrivato. Dalle riforme epocali per il Paese attuate sotto i governi da lui guidati, ai successi nella politica estera suggellati dallo storico patto di Pratica di Mare. L’eredità politica e di governo di Silvio Berlusconi è immensa ed è sintetizzata nei due grandi concetti di democrazia e di libertà. Siamo stati e siamo orgogliosi di averla condivisa e saremo orgogliosi di esserne testimoni per il futuro. Grazie Presidente' - ha affermato GiacobazziDa Sassuolo, dalla sua discesa in campo, è attiva in Forza Italia l'attualeche parla di 'esempio di uomo libero e di una vita spesa per la libertà'.'Con Silvio Berlusconi se ne va un pezzo della storia d’Italia, un pezzo di noi. Un pezzo straordinario, unico, irripetibile, un trentennio di storia politica d’Italia di cui Silvio Berlusconi, con il suo genio, è stato indiscusso protagonista, con i suoi governi le sue uniche capacità. Silvio Berlusconi ha fatto vivere, e ci ha reso interpreti, sotto tutti i punti di vista, di una grande stagione di lotta di libertà, che ha costituito, e continuerà a costituire, il faro illuminante della azione politica di Forza Italia. Con Silvio Berlusconi, unica e grande Forza di Libertà. Nel passato, nel presente e per il futuro'.