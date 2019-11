Bertani (M5S): 'Caso Segre, cresce spirale antisemita e neofascista'

Bertani

L'Emilia-Romagna potenzi il suo Centro sulle discriminazioni e dia tutto il supporto possibile, anche con le strutture interne della Regione, alla commissione speciale contro razzismo e antisemitismo istituita dal Senato nei giorni scorsi su richiesta di Liliana Segre. A chiederlo è l'M5s, con una risoluzione dei consiglieri Andreae Raffaella Sensoli indirizzata alla Giunta Bonaccini. I 5 stelle chiedono dunque alla Regione di 'garantire il massimo supporto' alla commissione parlamentare, individuando 'le strutture interne all'Assemblea legislativa e alla Giunta atte a supportare tale collaborazione', valutando oltre a questo anche 'l'avvio di una campagna comunicativa sul tema'. Secondo l'M5s, inoltre, è necessario potenziare le attività del Centro regionale sulle discriminazioni. 'Negli ultimi anni si sta assistendo a una crescente spirale dei fenomeni di odio, intolleranza, razzismo, antisemitismo e neofascismo, che pervadono la scena pubblica sia con atti di esplicito odio e persecuzione contro singoli e intere comunità, sia con una capillare diffusione attraverso i vari mezzi di comunicazione, in particolare sul web', evidenzianoe Sensoli. Proprio ieri l'M5s in Comune a Bologna hanno votato a favore di un ordine del giorno, presentato questa volta dal Pd, che sostiene l'iniziativa di Segre in Senato e auspica la costituzione di un organismo simile anche a livello cittadino.