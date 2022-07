Bonaccini: 'Così Conte rischia di essere ricordato come Bertinotti'

'Spero che il presidente Conte ci rifletta. Faccio fatica a comprendere come si faccia a mettere a rischio questo Governo, rischiando di essere ricordato in futuro come il nuovo Bertinotti, che fece cadere il Governo Prodi qualche anno fa'. Così Stefano Bonaccini, intervistato oggi a l'Aria che tira su La7. 'Io come gli italiani proprio non la capisco questa crisi', premette il presidente dell'Emilia-Romagna ed esponente Pd. 'Posso accettare e capire che Giuseppe Conte e il Movimento 5 stelle chiedano di avere più attenzione ad esempio sull'agenda sociale. Mi pare persino che Draghi avesse detto di essere disponibile a valorizzare alcuni punti che avevano presentato. Ma mi domando: se cade il Governo Draghi coloro che dovrebbero essere i ricettori di quell'agenda sociale, sarebbero più o meno tutelati? Per me sarebbero molto meno tutelati'.Infine sull'ipotesi di voto anticipato Bonaccini afferma che 'non è un dramma o non finisce il mondo' se si va a votare subito. 'Ho visto le parole che usa Giorgia Meloni. Siamo in democrazia e se si va alle urne tra qualche mese non è un dramma - afferma -. Ma io mi chiedo però quale sia l'interesse principale del paese, non delle forze politiche. Peraltro se la destra è così convinta di stravincere, stravincerà anche tra meno di un anno, perchè si andrebbe al voto la prossima primavera. Ma basta parlare coi cittadini che si incontrano per strada: otto su dieci preferirebbero che il Governo proseguisse'.