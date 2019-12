Bonaccini: 'Elettori sceglieranno me o la Borgonzoni, non i 5 Stelle'

'Non mi sono mai permesso di dire loro cosa fare anche se mi è dispiaciuto e mi ha sorpreso che non abbiano neanche voluto sedersi a un tavolo per cercare una possibile convergenza. Io ho sempre detto che le alleanze fatte solo per battere gli avversari sono delle prese in giro, ora faccio loro i migliori auguri per una campagna elettorale che mi auguro sia civile'. Così Stefano Bonaccini commenta l'ufficializzazione della candidatura a presidente di Simone Benini per i 5 Stelle. 'In ogni caso, registro, anche parlando con la gente che mi ferma per strada, che molti elettori M5s sceglieranno me o Borgonzoni, anche perchè loro stessi riconoscono di non avere speranze di vittoria'.