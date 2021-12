Bonaccini: 'Emilia Romagna potrebbe entrare in zona gialla'

'Potrebbe capitare anche a noi di entrare in zona gialla', ma sostanzialmente 'non cambierebbe nulla'. A Riccione, in provincia di Rimini, per partecipare a un convegno della Fit-Cisl sul Pnrr, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini non fa una tragedia del possibile cambio di colore e trova 'naturale' la scelta del governo di prolungare lo stato di emergenza. 'Siamo nel pieno della quarta ondata - risponde alle domande dei cronisti - e la scelta non cambia lo stato delle cose, se non continuare a mettere ordine in questa sfida che dobbiamo combattere e vincere'. Dati alla mano, prosegue Bonaccini, 'aumentano i contagi, ma pur avendo superato il numero rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, abbiamo un numero di decessi molto più inferiore e anche di ospedalizzati'. Dunque, 'i vaccini contano eccome'.