Bonaccini: 'Non guardare sondaggi, sono milioni gli italiani indecisi'

In questi ultimi giorni di campagna elettorale bisogna 'lavorare per convincere le persone' e non, al contrario, 'guardare i sondaggi'. Perché 'ci sono milioni di italiani ancora indecisi'. A lanciare la volata finale per il centrosinistra è il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ieri sera a Rimini nel corso dell'iniziativa elettorale dell'ex sindaco Andrea Gnassi. 'Non guardate i sondaggi - esorta Bonaccini - ma lavorate per convincere le persone. E io sono fiducioso proprio perché abbiamo questi amministratori al lavoro in campagna elettorale'.Secondo il presidente dell'Emilia-Romagna, 'ci sono milioni di italiani ancora indecisi e dobbiamo lavorare per dare loro dei riferimenti in questi pochi giorni. Non pensando di essere migliori per superiorità morale, ma di certo più affidabili'.