Bonaccini: 'Non parliamo del 'dopo' come se partita fosse già persa'

'Cerco ogni giorno e ogni sera di essere da qualche parte per dare una mano al partito, del quale sono militante e iscritto. A me l'unica cosa che interessa è il 'mentre', non mi interessa il 'dopo'. Mi interessa che proviamo ad ottenere il miglior risultato possibile e che proviamo a vincere queste elezioni. Vedo molti che parlano del 'dopo', ed io consiglio di parlare di oggi e darsi da fare. Parlano del 'dopo' come se la partita fosse già persa? Anche'. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ragiona sulle elezioni politiche del 25 settembre, e sul Pd, parlando oggi coi giornalisti a margine dell'inaugurazione di un ospedale privato a Bologna. 'Dobbiamo impegnarci- sprona i suoi e raccomanda Bonaccini, di cui si parla non da oggi come possibile profilo futuro per la segreteria nazionale del partito- il più possibile. Ci si impegni adesso. È adesso che dobbiamo andare a raccogliere i voti'. Sul suo lavoro a fianco dei dem in questa fase verso le elezioni, Bonaccini lo definisce un 'impegno che sto mettendo nei ritagli di tempo che mi rimangono dalle attività istituzionali, che vengono prima di tutto'.