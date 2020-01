Bonaccini ospite in radio canta Bandiera Rossa e mangia tortellini

Stefano Bonaccini canta Bandiera Rossa e mangia tortellini, prosciutto di Parma e altre specialita' della sua regione in diretta a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Ospite della trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, il governatore uscente dell'Emilia-Romagna oggi ha prima accettato di intonare un paio di canzoni in studio, accompagnato da l''Orchestrina di Un Giorno da Pecora', in particolare 'Romagna Mia' e 'Bandiera Rossa'. Poi, visto che Matteo Salvini molto spesso si mostra intento a mangiare piatti tipici emiliano-romagnoli, i conduttori hanno offerto a Bonaccini un piatto di deliziosi tortellini, insieme a del prosciutto di Parma, del Parmigiano Reggiano ed altri cibi regionali, che ha apprezzato, assaggiando buon parte dell'offerta gastronomica di Un Giorno da Pecora.