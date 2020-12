Bonaccini riappare a Modena per promuovere zampone e cotechino

Finalmente guarito dalla infezione Covid che lo ha costretto a diversi giorni di riposo, per il presidente della Regione Stefano Bonaccini sono ripresi anche gli eventi pubblici. I primi due eventi modenesi per Bonaccini si sono registrati ieri: in mattinata il governatore ha visitato il cantiere della Tangenziale sud insieme al sindaco di Formigine Maria Costi, ma l'appuntamento più gustoso si è tenuto al pomeriggio.A Villa Montecuccoli di Modena ha partecipato infatti a un incontro promosso dal Consorzio dello zampone e del cotechino Modena IGP insieme ad Andrea Barbi, allo chef stellato Igles Corelli e agli artisti Vito e Frankie Hi Nrg.