Bonaccini: 'Spero sia una campagna elettorale dai toni civili'

'Mi auguro che sia una campagna elettorale dai toni civili e di rispetto e non, come già leggo, dai toni fuori posto'. Il presidente dell'Emilia-Romagna,, in corsa per la riconferma a gennaio parla così a margine della presentazione del Salone nautico che si terrà a Bologna il prossimo anno. 'Che sia Borgonzoni come pare, che sia un altro, da parte mia c'è tutto il rispetto che si deve a un avversario', garantisce il governatore. 'Noi continueremo a parlare di contenuti. Si parla molto dall'altra parte di possibili scenari di caduta del governo nazionale se vince la destra, a me interessa ben poco. A me interessa parlare di Emilia-Romagna', è il richiamo di Bonaccini. 'Io dalla mattina alla notte giro l'Emilia-Romagna, perchè per provare a governare una regione, per provarci almeno, bisogna conoscerla tutta. E io conosco tutti e 328 i comuni della regione', rivendica il presidente.E Bonaccini rinnova ancora una volta l'invito ai 5 Stelle a fare una alleanza. 'Con un governo nazionale di questo tipo, tentare, dove sia possibile, di riprodurre un'alleanza simile può non essere più un tabù, per quanto mi riguarda, non esistono alleanze fatte solo per battere gli avversari, perchè così si prendono in giro gli elettori, bisogna trovare un programma condiviso . Dico solo: se il Movimento 5 stelle è interessato, con tutte le forze disponibili a costruire un nuovo centrosinistra, possiamo sederci per vedere ciò che unisce e ciò che divide e trovare una sintesi. Penso che sia fattibile'.