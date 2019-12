Bonaccini: 'Tutti in piazza, portate le bandiere che vi pare'

In piazza sabato a Bologna 'verrà chi vorrà venire. Faccio in appello a tutti: portate le bandiere che vi pare'. Lo dice il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini in vista della manifestazione di sabato in piazza Maggiore. 'Mi auguro che venga tanta gente - dice ancora Bonaccini - è un modo di stare tra le persone come ho fatto in questi cinque anni, poco in ufficio e molto nei territori'.Bonaccini, oggi a margine di una conferenza stampa, sottolinea l'importanza delle piazze. 'Le sardine - dice - hanno dimostrato che c'era tanta gente che non aspettava altro che qualcuno le chiamasse. Io avevo deciso prima delle piazze delle sardine, anche rischiando, però mi sembravano troppi anni in cui non iniziava una campagna elettorale dalla piazza centrale di Bologna'.