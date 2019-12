Borgonzoni, altro scivolone geografico: Castelfranco è nella Bassa...

Castelfranco Emilia? Un noto Comune della Bassa modenese. Questa la tesi della candidata presidente in Emilia Romagna Lucia Borgonzoni. La Borgonzoni oggi ha fatto visita alla collezione di auto Righini e a suo dire il Comune patria del tortellino si troverebbe nella Bassa. Insomma dopo aver dichiarato che l’Emilia confina col Trentino pensare che Castelfanco possa confinare con Mirandola è un attimo. Così quella terra di mezzo tra Modena e Bologna, quel Comune centrale per l’intera economia regionale viene improvvisamente spostato dalla candidata presidente leghista nel cuore della Bassa terremotata. Un post su Facebook che non viene neppure corretto scatenando l’ironia degli internauti. Chissà forse il lapsus non è però casuale: nella Bassa la Lega ha strappato Comuni chiave come Mirandola, San Felice e Finale mentre a Castelfranco il Carroccio non ha sfondato. La soluzione di spostare tutti i Comuni emiliani nella Bassa forse potrebbe essere vincente per Salvini.