Boschini: 'Borgonzoni basa campagna elettorale su notizie false'

Continua in casa Pd la campagna elettorale del candidato uscente. Boschini attacca la candidata di centrodestraintervenendo nella polemica sollevata dal presidente della provincia

'Falso - aveva detto Tomei accusando la Borgonzoni di spandere Fake news -. Stamattina ho letto una dichiarazione di Lucia Borgonzoni, in cui si legge che diverse strade della nostra Provincia sarebbero chiuse a causa di frane e dissesti. Ci tengo a dire 3 cose: le frane non sono nè di destra nè di sinistra, tutte quelle strade sono aperte e la Regione non è stata immobile'. Istantanea la risposta del Carroccio. “Vien da ridere per non piangere: la vera fake news è quella del presidente della Provincia di Modena Tomei che, pur di aiutare Bonaccini, prova goffamente a difendere l'indifendibile: come si fa infatti a negare che la provincia di Modena abbia frequenti problemi connessi al dissesto idrogeologico? - avevano replicato dalla Lega attraverso Stefano Bargi -. Le bugie di questi signori dimostrano che sono attaccati al loro partito, il Pd'.





Da notare, per ironia della sorte, che sia Bargi che Boschini, protagonisti di questo duello a distanza, possono contare in questa campagna elettorale sull'importante ed esplicito sostegno della Gianpiero Samorì.



Leo vernare questa Regione - afferma Boschini -. Invece che puntare il dito contro gli altri mi chiedo quali siano le soluzioni della candidata leghista? Al momento le ricordo che nessuno è rimasto immobile e che le strade sono aperte. La Regione Emilia Romagna è da sempre pronta a sostenere i comuni per tutelare il territorio. Io stesso, come candidato alle elezioni regionali del 26 gennaio ho scelto come slogan anche quello di essere più valore ai territori. E se mi darete fiducia sarò pronto per far ottenere al territorio modenese ancor più risorse per la manutenzione di strade, fiumi e altri servizi territoriali. Oltre a definire un Patto regionale per gli enti locali organizzando al meglio le risorse'.

E arriva dunque la difesa di Boschini nei confronti di Tomei con contestuale attacco alla Borgonzoni. 'Dice bene il presidente della Provincia di Modena e amico Tomei, ancora una volta siamo di fronte all’ennesima falsità della candidata di opposizione alla guida della nostra Regione. Credo che basare la propria campagna elettorale sulla diffusione di notizie false per screditare l’Emilia-Romagna governata da Bonaccini anziché fare proposte costruttive per il bene degli emiliano-romagnoli sia sinonimo di un centrodestra privo di un vero programma per go