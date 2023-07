Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Con queste parole il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia ha commentato la cerimonia di chiusura dell’anno accademico 2022/2023 del 203esimo Corso “lealtà”, che si è svolto lunedì 31 luglio nel cortile d’onore dell’Accademia militare di Modena, che ha visto anche la consegna di premi al merito per gli studenti che si sono distinti nel percorso di studi.Braglia ha sottolineato «l’importanza dell’Accademia per l’intera comunità modenese, che si è rafforzata sempre di più nel corso degli anni fino, divenendo un vero e proprio tratto distintivo per Modena. La presenza dei cadetti e delle autorità militari, rappresenta un vanto per i nostri cittadini e la stretta collaborazione con le istituzioni locali testimonia quanto, la sinergia verso obiettivi comuni sia fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio».Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il comandante dell’Accademia militare generale di Divisione Davide Scalabrin e il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli.