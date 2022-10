Brasile, Lula non sfonda e va al ballottaggio con Bolsonaro

Alle elezioni del Brasile Lula non sfonda. L'icona della sinistra sudamericana, grande favorito ai sondaggi, non ha confermato i pronostici di vittoria della vigilia, che gli attribuivano fino al 51% di consensi già al primo turno e si ferma al 48,4% di voti, mentre il suo avversario, il presidente di destra uscente, Jair Bolsonaro il 43,2%.Da ora alla fine di ottobre la partita è indubbiamente tutta aperta e il colosso verde-oro si prepara nuova appendice di campagna elettorale. Secondo gli analisti, a pesare sul risultato sono stati gli indecisi, il tasso di astensione, e quanti hanno creduto di abbracciare la scelta del cosiddetto 'voto utile' (quello cioè di chi avrebbe voluto vedere l'elezione chiusa al primo turno). Sui 156 milioni di brasiliani chiamati alle urne, il tasso di astensione è salito al 20,94. E proprio Lula sarebbe stato il più danneggiato da questo incremento di assenze. Il primo turno è stato seguito anche dagli osservatori internazionali dell'Organizzazione degli Stati americani, su invito del Tse. Il gruppo - composto da 55 esperti provenienti da 17 Paesi - è stato dispiegato in 15 dei 26 Stati federativi e nel Distretto di Brasilia., certificando che tutto si è svolto in modo corretto, come ha dichiarato il capo della missione.