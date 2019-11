Bretella: Odg 'verde' manda in corto circuito l'asse PD-Sinistra-M5S

Modena

Modena

Un documento proposto dal Consigliere verde(da sempre fermamente contraria alla Bretella ma nella difficile posizione di trovarsi all'interno della maggioranza di centro sinistra che la sostiene), per conoscere ed eventualmente rivedere e modificare (possibilmente senza danni e ritardi sull'iter in corso), il progetto esecutivo della Bretella Campogalliano Sassuolo; progetto che il Ministro alle Infrastrutture PD De Micheli ha approvato ma che paradossalmente nessuno, nemmeno a livello istituzionale e politico e di governo locale, ancora conosce. Nemmeno il sindaco di Modena, nemmeno nello specifico del tratto modenese. Nemmeno il PD che decide comunque di firmare il documento dei verdi insieme al Movimento 5 stelle; movimento da sempre contrario al progetto contestato il progetto in campagna elettorale ma poi approvarto una volta al governo nazionale. Difficile trovare un punto da cui partire nel resoconto del dibattito che ha anticipato l'approvazione del documento, senza scontrarsi con un paradosso politico, tale anche dopo lo sforzo, suggerito da più fronti dei banchi PD, di leggere il documento come frutto di una sintesi. Una sintesi, se di sintesi si tratta, funzionale soprattutto al gruppo verde che in quel documento (non più orientato ad una contestazione tout court al progetto ma ad un suo miglioramento, soprattutto per il tratto modenese), ha formalizzato in quel testo il frutto del difficile tentativo di uscire da una posizione scomoda. Di una forza politica ambientalista che contrasta scelte e progetti politici portati avanti da un'amministrazione di cui lei stessa è parte ed espressione, con il suo assessore verde Alessandra Filippi (anche ieri assente nella discussione e nella seduta consigliare).Prova ad uscire dall'empasse politico anche ilIl fatto che gli enti locali ed il sindaco della città capoluogo, espressione di quel PD ora al governo con il Movimento 5 stelle che il progetto lo ha approvato, non conosca e non sia informato sul progetto esecutivo firmato dal ministro PD e con il via ai cantieri previsto il 20 gennaio (una settimana prima delle elezioni regionali), aggiunge imbarazzo ad imbarazzo. Perché significa che anche nella politica di governo PD (dal livello nazionale, regionale e locale), qualcosa è saltato. Nel rapporto con i territori, nella stessa governance (ricordiamo che il PD esprime anche il presidente della Società Campogalliano Sassuolo, dedicata al progetto della Bretella, Emilio Sabattini), e, non ultimo, nel rispetto dei cittadini, degli stessi territori, delle tanto decantate 'comunità', e del loro diritto ad essere informate su un progetto di tale portata, atteso da oltre trenta anni. Nell'ordine del giorno si cita infatti l'annuncio del 20 gennaio 'nonostante la mancanza di un progetto esecutivo, mai mostrato ufficialmente al Comune e ai cittadini modenesi'.Una posizione politica altrettanto difficile dalla quale Muzzarelli tenta di uscire rilanciando il suo pressing (evidentemente fino ad ora di scarso effetto), sul governo.'Io, come ho sempre fatto, continuero' a rompere le scatole al Governo per cambiare quanto possibile questo progetto, in funzione dei problemi e delle esigenze che abbiamo prospettato, e portare a casa un risultato conveniente per l'economia e il territorio di'.'Continueremo a chiedere non solo il progetto esecutivo ma tutte le informazioni e i miglioramenti necessari per ottenere un'opera competitiva, di minore impatto e sostenibile rispetto alle necessita' di collegamento che abbiamo come territorio', insiste il sindaco Pd.Di fatto ciò che lo stesso ODG approvato ribadisce e chiede: 'mettere a disposizione dei Comuni il progetto esecutivo della Campogalliano-Sassuolo e costituire un tavolo di confronto con gli enti locali e gli altri portatori di interesse per ottenere 'puntuali miglioramenti' dell'opera che garantiscano il rispetto delle esigenze del territorio e la sostenibilita' ambientale'.Nel documento che ha unito la maggioranza di centro sinistra e il movimento 5 stelle si chiede di 'valutare le criticita' sullo sviluppo dello scalo merci di Marzaglia e sul collegamento ferroviario Dinazzano-Marzaglia', considerato prioritario per il trasferimento di quote significative di traffico merci da gomma a ferro, 'chiedendo tutte le modifiche necessarie alla salvaguardia delle funzioni logistiche e ferroviarie'. La maggioranza modenese e i 5 stelle invitano, inoltre, a 'valutare l'integrazione tra la viabilita' delle tangenziali di, lo scalo merci di Marzaglia e la viabilita' alternativa alla via Emilia per buona parte gia' realizzata in territorio reggiano, in un'ottica di area vasta e con priorita' alle esigenze del comparto produttivo modenese'.Gi.Ga.