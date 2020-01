'Cancellare Salvini'. Leader Lega: 'Ecco i democratici di Repubblica'

'Questa è istigazione a delinquere'. Col quotidiano in mano, mostrandolo ai suoi sostenitori durante il suo giro mattutino a Casalecchio, nel bolognese, il leader della Lega Matteo Salvini replica così a 'La Repubblica' per il titolo di oggi in prima pagina. 'Questa è istigazione a delinquere - ribadisce Salvini - ma si può fare un titolo così? Non c'e' un ordine dei giornalisti? E poi parlano tanto di odio...'. Tra i suoi sostenitori, qualcuno dice che il quotidiano andrebbe chiuso. 'No, chiudere no - risponde Salvini- però...'. Poi, durante il comizio pochi minuti più tardi, aggiunge: 'Gli unici che istigano all'odio e alla violenza sono questi signori qua, che si dovrebbero vergognare a scrivere queste cose'.