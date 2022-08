Candidati Lega, Corti capolista al Senato. Golinelli in posizione non eleggibile

Ed ecco anche i candidati Lega in Emilia Romagna. Per Modena buona posizione per il senatore uscente Stefano Corti, parlamentare uscente e vincitore del clamoroso ricorso contro l'elezione di Patriarca del Pd. Posizione impossibile invece per Guglielmo Golinelli mentre Benedetta Fiorini spera.Capolista alla Camera Armando Siri nella Circoscrizione di Piacenza-Parma-Reggio Emilia. Nello stesso collegio, in lista anche i deputati uscenti Benedetta Fiorini e Giovanni Tombolato.Fiorini correrà anche nel collegio uninominale della Camera che comprende Imola e alcuni Comuni sia del bolognese che del modenese, sfidando Angelo Bonelli dei verdi come candidato del centrosinistra.Nel collegio Bologna-Modena c'è il sottosegretario uscente Vannia Gava. In lista - tra gli altri - c'è il parlamentare uscente Gianni Tonelli, nel listino anche il modenese Guglielmo Golinelli ma con scarsissime possibilità di essere eletto. Nel collegio Ferrara-Romagna c'è il sindaco di Vigarano (provincia di Ferrara) Davide Bergamini. In lista anche i deputati uscenti Jacopo Morrone (che corre anche nell'uninominale di Rimini) e Laura Cavandoli (che è anche sull'uninominale a Parma).In Senato, Emilia-Romagna ovest, capolista l'uscente Stefano Corti con i deputati Elena Murelli (che è anche all'uninominale) e Maurizio Campari. In Senato, Emilia-Romagna est, capolista il sottosegretario uscente Lucia Borgonzoni.