Caro-bollette, Zuppi: 'Molti parroci faticano ad arrivare a fine mese'

“Il caro-bollette si sta rivelando un bel problema anche per le parrocchie. Alle prese con un calo delle entrate a causa del Covid, i parroci si trovano ora a dover affrontare gli aumenti importanti del costo dell’energia, gas in particolare. A sollevare il tema è l’arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, partecipando oggi alla presentazione di una ricerca sulle case popolari nella sede di Acer.Le bollette “purtroppo sono un problema enorme e probabilmente crescerà questa grande sofferenza, anche per le stesse parrocchie”, dice Zuppi. “Molti parroci– fa sapere Zuppi- non riescono ad arrivare alla fine del mese“.