Carpi, #Ioapro: altre adesioni a manifestazione di protesta di domani

Altre adesioni di ristoranti 'ribelli' in Emilia-Romagna e nel modenese in vista della protesta nazionale 'Io apro', annunciata per domani. È il caso oggi del 'Diferente Caffè and Bistrot' di Carpi. Il cui titolare, Pasquale Locritani, segnala: 'Esasperati dalla situazione e certi di non esser causa della diffusione del contagio comunichiamo che il nostro locale, situato a Carpi in via Peruzzi 20, aderirà alla manifestazione pacifica del 15 gennaio 2021. Come tante attività, messe in ginocchio dalle continue restrizioni, terremo aperto in piena sicurezza per offrire ai nostri clienti i nostri servizi'.Aggiungono dal locale carpigiano: 'Specifichiamo che rispetteremo le regole e norme sulle distanze, sull'uso delle mascherine, sulla capienza massima del locale e sull'igienizzazione. Vogliamo dare un segnale forte perchè è a rischio la sopravvivenza delle nostre attività. L'iniziativa è organizzata e coordinata da noi esercenti esausti, siamo pronti ad accettare un'eventuale multa per poi difenderci in sede legale, grazie agli studi di avvocati che caldeggiano e sostengono a titolo gratuito le attività partecipanti all'iniziativa'. E ancora: 'Abbiamo e avremo sempre il massimo rispetto per le forze dell'ordine che giustamente eserciteranno la loro professione, come noi dal 15 gennaio torneremo ad esercitare la nostra'.