Casini: 'La Schlein non dirà no agli aiuti all'Ucraina'

Lo ha detto a Radio Radicale il senatore Pierferdinando Casini, intervistato in occasione della presentazione del suo libro 'C'era una volta la politica'.'Penso che darà tante delusioni a quanti pensano che possa incorrere in questi errori e penso che per il Pd rappresenti una possibilità - afferma Casini -. Dopodichè, come diceva la canzone, lo scopriremo solo vivendo'.