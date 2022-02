Caso Giovanardi, Senato vota la insindacabilità e stoppa il processo

L’Aula del Senato questa mattina ha approvato la richiesta di deliberazione sulla insindacabilità, proposta dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nell’ambito del processo sul caso White List aperto dal Tribunale di Modena nei confronti di Carlo Giovanardi. L’assemblea ha approvato la decisione della Giunta con 113 voti favorevoli, 90 contrari e 8 astenuti. Voto contrario di Pd, 5 Stelle e Leu, favorevoli il centrodestra e Italia Viva. Anche Pierferdinando Casini, che ha ricordato in aula di 'avere condiviso con Giovanardi per anni la militanza all'interno dello stesso partito e di aver poi intrapreso strade politiche diverse', ha votato a favore.'Sono personalmente soddisfatto del voto di oggi, ma è un voto importante per la democrazia perché riguarda la libertà del Parlamento in un sistema democratico - ha commentato l’ex senatore Carlo Giovanardi -.Con la decisione di Palazzo Madama di oggi il processo per Carlo Giovanardi si estingue.