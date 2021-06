Castelfranco, socialisti scaricano Gargano e fanno squadra con ex Lega

Lo hanno chiamato 'patto di iniziative politiche per rafforzare la partecipazione dei cittadini', ma quello che si sta creando a Castelfranco Emilia tra i fuoriusciti Lega e i socialisti è un vero e proprio laboratorio politico che segna la definitiva uscita dell'anima socialista rimasta all'interno (o alleata) del Pd.Da una parte Giuseppe Guberti, storico socialista ed ex candidato sindaco di Castelfranco Cambia, dall'altra Michele Sardone che, insieme al consigliere Gianluca Tommesani, è uscito dalla Lega per creare il gruppo Civica per Castelfranco, hanno firmato un documento comune nel quale annunciano l'impegno a 'consultarsi con continuità per portare in Consiglio comunale proposte politico-programmatiche coerenti e dare impulso al governo locale'.'L'ambiente, il territorio, la sicurezza, la salute, l'educazione, l'associazionismo, il volontariato, il kavoro, le frazioni, hanno bisogno di linfa vitale che solo un nuovo e più alto progetto sociale e culturale possono portare - insistono Guberti e Sardone - si tratta di creare le condizioni affinchè le energie giovanili possano germogliare dalle scuole e diventare nuova linga vitale per istituzioni e società. Castelfranco Emilia è piena di queste energie che vanno valorizzate rasserenando il clima politico evitando il qualunquismo che tende a valutare negativamente ogni persona non inquadrata nel potere costituito'.'Il nostro obiettivo è quello di lavorare in sinergia col gruppo dei Civici per cercare di portare il nostro contributo per il bene della città - spiega Guberti-. Abbiamo cercato in questi mesi un dialogo col Pd e col sindaco Gargano, che sostenemmo al ballottaggio, ma inutilmente. Il Pd pensavamo potesse essere l'alleato naturale in grado di dare voce alle istanze politiche socialiste, ma così non è stato. Ora, al di là delle etichette, il nostro obiettivo è lavorare collaborando con chi siede sui banchi dell'opposizione, per cercare di offrire una alternativa credibile e seria ai castelfranchesi'.