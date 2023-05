Cattolici nel centrodestra, domani nuovo incontro a Palazzo Europa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L’iniziativa nasce da un gruppo di cattolici, attivi nella politica locale in diverse formazioni di centro destra e civiche al fine di riflettere sui temi che interessano la città, di lavorare su soluzioni e prospettive anche in preparazione delle prossime elezioni amministrative avendo come riferimento ed elemento di unione, seppure nelle differenti scelte di schieramento politico e di impegno nella società civile, la Dottrina Sociale della Chiesa.Dopo la giornata introduttiva tenutasi a gennaio e che ha visto come relatore don Giuliano Gazzetti, Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, l’incontro tenutosi in febbraio sul tema della tratta di donne, uomini e bambini e sulle vie per la loro liberazione, a cura di Nicola Pirani della Comunità Papa Giovanni XXIII, la relazione di Marco Rubbiani sul tema “L’Ambiente: un bene che ci è affidato”, e l’incontro di aprile sul tema del carcere nella città a cura di Padre Marcello Mattè e Padre Luca Rosina, il prossimo argomento sarà ”Per essere cittadini liberi, onesti e responsabili”.Ad introdurre i partecipanti all’argomento sarà Massimiliano Morini, Direttore del Centro di Formazione Professionale della Città dei Ragazzi con il quale parleremo degli ambiti in cui opera l’ente di formazione, dei bisogni a cui risponde con particolare riferimento a giovani e adolescenti e dei rapporti tra il Centro di Formazione e gli enti locali.L’incontro si terrà domani, sabato 13 maggio, dalle 15.30 alle 17 presso Palazzo Europa, Via Emilia Ovest, 101 Sala Mengozzi.