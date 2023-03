Cattolici nel centrodestra, nuovo incontro oggi a Palazzo Europa

gli incontri di formazione sulla Dottrina Sociale della Chiesa applicata al territorio ai quali partecipano, tra gli altri, Alberto Bosi, Barbara Moretti, Elisa Rossini, consiglieri comunali a Modena, Marco Rubbiani, consigliere comunale a Campogalliano, Lorenzo Fiorentini, consigliere comunale a Castelvetro e Grazia Ruini, alle ultime elezioni politiche candidata per Noi Moderati.Dopo la giornata introduttiva tenutasi a gennaio e che ha visto come relatore don Giuliano Gazzetti, Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola e il successivo incontro tenutosi in febbraio sul tema della tratta di donne, uomini e bambini e sulle vie per la loro liberazione, a cura di Nicola Pirani della Comunità Papa Giovanni XXIII, oggi, sabato 11 marzo, presso Palazzo Europa dalle 15.30 alle 17 si terrà il terzo incontro dal titolo “L’Ambiente: un bene che ci è affidato”.E sarà un consigliere comunale, Marco Rubbiani, e mettere la propria esperienza al servizio di tutti, accompagnando i partecipanti nell’approfondimento su un tema di grande interesse per gli enti locali.'L’iniziativa nasce da un gruppo di cattolici, attivi nella politica locale in diverse formazioni di centro destra e civiche al fine di riflettere sui temi che interessano la città, di lavorare su soluzioni e prospettive anche in preparazione delle prossime elezioni amministrative avendo come riferimento ed elemento di unione la Dottrina Sociale della Chiesa, nelle differenti scelte di schieramento politico e di impegno nella società civile - si legge in una nota -. I partecipanti ed organizzatori sentono forte la responsabilità di dare risposte al territorio con una precisa ispirazione valoriale cattolica e hanno trovato nell’area di centro destra e civica il luogo dove esprimersi con coerenza.

La recente nomina di Elly Schlein alla guida del Partito Democratico, rende ancor più impellente la necessità di un impegno politico per promuovere il valore di ogni persona e costruire una civiltà dell’amore'.



'E’ oggi importante ribadire la centralità della famiglia come primo corpo intermedio da sostenere, la tutela della vita dal concepimento alla morte naturale, la libertà di scelta educativa con le scuole paritarie che fanno parte a pieno titolo della scuola pubblica, la regolamentazione dei flussi migratori secondo criteri di equità ed equilibrio, condizioni indispensabili per ottenere che gli inserimenti avvengano con le garanzie richieste dalla dignità della persona, la pari dignità di uomo e donna nel dinamismo di reciprocità che anima il noi della coppia umana, la salvaguardia dell’ambiente naturale. Gli organizzatori auspicano una sempre più ampia partecipazione per poter costruire insieme, pur nel permanere delle differenti collocazioni politiche, una proposta comune'.