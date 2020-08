Chiosco Parco Ferrari, concessione a Caleidos per soli 4.800 euro anno

È stato inaugurato nei giorni scorsi il chiosco gestito dalla cooperativa sociale Caleidos (aderente a Confcooperative Modena) e dalla Uisp al parco Ferrari di Modena.

La gestione del chiosco bar del parco Ferrari è stata affidata a Caleidos e Uisp dal Comune di Modena e ha una durata di sei anni, eventualmente rinnovabile per altri sei. Prevede l’apertura per un periodo continuativo minimo di sei mesi tra primavera ed estate, con la possibilità di decidere il calendario delle aperture per i sei mesi restanti. La selezione è stata effettuata secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa.

Ma a quanto ammonta la concessione che Caleidos e Uisp pagano al Comune di Modena?

La Pressa è andata a rivedere nel dettaglio i documenti di gara e siamo risaliti alla cifra esatta: appena 4.800 euro all'anno, 400 euro al mese.

Ufficialmente ad aggiudicarsi con delibera del 29 maggio la gestione del chiosco è stata la società “Rainbow”. Unica società partecipante alla gara e composta da:

- Il Girasole cooperativa sociale, con legale rappresentante Antonio Capasso, avente sede legale a

Modena in piazza Liberazione 13, capofila

- Caleidos cooperativa sociale, avente sede a Modena in via Morandi 34

- Uisp Comitato territoriale Modena A.P.S., avente sede a Modena in viale IV Novembre 40.



Ricordiamo che in base all'avviso di gara l’importo a base di gara, soggetto a rialzo, era stato fissato in euro 21.850, come da nota ufficiale del Comune di Modena di febbraio. Però, quello che il comunicato non diceva, è che il canone annuo risultante in seguito all’offerta aggiudicataria si poteva applicare una 'riduzione nella misura percentuale prevista dall’art. 8 delle “Norme regolamentari per la

disciplina della concessione di beni immobili a terzi”, in base alla natura dell’aggiudicatario stesso'.

E cosa dice l'articolo 8 delle Norme regolamentari?

I soggetti operanti in forme associative, le associazioni di volontariato e le cooperative sociali possono essere assegnatari, con le forme giuridiche sopra descritte, di beni immobili di proprietà comunale o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione, con una riduzione del canone locativo o concessorio, previamente determinato con le modalità indicate all'art.4, secondo percentuali indicate. Per i soggetti operanti nei settori ricreativo, culturale, sportivo, ambientale, aggregativo e sociale e le cooperative sociali in cui siano presenti almeno il 30% di 'soci volontari' ovvero almeno il 30% di 'persone svantaggiate', parliamo di uno sconto dell'80%.



Ed ecco così che il canone annuale per la concessione del chiosco al Parco Ferrari a Caleidos e Uisp è pari al canone offerto in sede di gara, che ridotto dell’80% ammonta ad appena 4.800 euro per ciascun anno contrattuale.



La dichiarazione



«Per quanto riguarda le attività collaterali, - ha affermato oggi in una nota Antonio Capasso di Caleidos - Orange 182 organizza dal lunedì al giovedì serate danzanti (tango, liscio, revival, caraibici e country), il venerdì e sabato concerti serali, la domenica concerti in orario aperitivo. Oltre a questa programmazione di base, propone corsi sportivi e di danza afro, animazione per bambini, laboratori e mostre fotografiche, uno spazio riservato agli amanti dei cani, dibatti e conferenze con le associazioni del territorio».



Giuseppe Leonelli