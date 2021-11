Cispadana, per il PD passi avanti cruciali, ma Golinelli smorza: solo 20 milioni nei primi due anni

'Altro che 200 milioni subito pronti, di concreto ce ne sono solo 20 per i primi due anni, ovvero 10 sul 2022 e 10 sul 2023. Basta leggere i termini scritti nella legge di bilancio sulla Cispadana per avere l'idea, al di la delle posizioni di merito, della reale volontà politica di andare avanti con convinzione. Senza considerare che con i finanziamenti fino ad ora garantiti, posti anche questi 200 milioni uniti ai 270 stanziati dalla Regione, si sarebbe ben lontani dalla copertura'.Guglielmo Golinelli, deputato Lega, e sostenitore del tracciato a scorrimento veloce non autostradale, risponde a distanza alle dichiarazioni espresse in questi giorni da esponenti PD sul finanziamento da 200 milioni di euro per l'opera inseriti nella manovra di bilancio del governo. 'Il fatto che nel documento si parli di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 20 milioni di euro nell’anno 2024 per poi crescere puntando al 2027, fa presagire che tutta questa intenzione di partire con il cantiere in realtà non c'è. Sul tema oggi sono intervenuti anche i segretari dei circoli dei Comuni della Bassa modenese.“Come segretari di circolo Pd dei Comuni della Bassa modenese - scrivono - salutiamo positivamente le ultime novità legate all'iter della realizzazione della Cispadana. Il finanziamento di 200 milioni di euro da parte del Governo, recentemente inserito in Legge di Bilancio e la nuova concessione per A22 attraverso il meccanismo del project financing sono due passi avanti cruciali affinché quest'opera possa concretizzarsi definitivamente. Auspichiamo che questa accelerazione sia davvero decisiva per la realizzazione di un'infrastruttura che il nostro territorio e le imprese che qui hanno deciso di investire ci chiedono da moltissimo tempo. Dal canto nostro - concludono i referenti del circolo PD, assieme al coordinamento Pd d'area, non mancheremo di monitorare affinché il percorso tracciato vada in porto e venga raggiunto questo importante obiettivo per tutta la Bassa modenese”.