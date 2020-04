Daremo 450 euro ai tirocinanti, ma la diretta di Colla è un boomerang

'Non è filo diretto, ma uno spazio a senso unico e senza contradditorio'....'anziché rispondere alle domande l'Assessore fa un comizio'....'Noi piccoli esercenti titolari di bar, non abbiamo risposte, che delusione'. Questo il tenore dei messaggi che sfilano dopo dieci minuti dall'avvio della diretta con cui a metà mattina, l'Assessore regionale alle attività produttive Vincenzo Colla, inaugura un ciclo di dirette facebook, sulla pagina della Regione Emilia-Romagna intitolate 'Filo diretto con la giunta' con gli assessori che si alternano per esporre i provvedimenti della regione nell'emergenza coronavirus.Forse per l'orario, fatto sta che la diretta di Colla, nonostante la lettura di un testo preparato ed un ritmo incalzante, raggiunge a fatica i mille utenti collegati, che scemano mano a mano che la diretta procede. Di fatto il discorso non è altro che una versione video, in diretta, dei provvedimenti adottati ieri sera nel tavolo del lavoro, con parti sociali e rappresentaze imprenditoriali, dal quale è emerso l'accordo ad elaborare, entro una settimana, una proposta per procedere ad una graduale riapertura delle filiera produttiva. Partendo da settori come quello dell'automotive e dei cantieri pubblici. Da acconpagnare in parallelo ad una rete di sostegno per aziende e singoli. Tra questi, e qui l'Assessore anticipa forse l'unica novità del suo interventi, il sostegno da 450 euro mensili da riconoscere ai tirocinanti che quella cifra già la percepivano ma che hanno interrotto il loro lavoro in azienda a seguito della chiusura. 'Delibera già approvata' - conferma l'Assessore. 'I soldi arriveranno'. Ma gli spettatori della diretta si aspettano ben altro. Si aspettano risposte per gli autonomi, per gli esercenti dei negozi di servizio, dai bar ai parrucchieri, non contemplati nei provvedimenti annunciati dalla Regione per la ripartenza. Le domande scorrono insieme alle mancate risposte che generano cortesi commenti che esprimono delusione. Il filo diretto, per molti, si interrompe li